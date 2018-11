Abel Caballero, "pendiente del móvil" por si le llama el alcalde de Nueva York por el alumbrado navideño

Vigo ya se prepara para que el sábado 24 de noviembre se inaugure el alumbrado navideño. 9 millones de bombillas que a las 19.30 se iluminarán hasta el 10 de enero. Abel Caballero, alcalde de Vigo, durante la presentación de los cursos de la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo que pertenecen al proyecto de la Diputación de Pontevedra "Depointegra Xove", ha hecho referencia a este día.

"Yo tendré que estar atento al móvil porque el sábado 24 a las 19.30 pulsaremos el botón del iluminado navideño y me llamará el alcalde de Nueva York para decirme que las luces de Vigo son las mejores del mundo. Se va a tener que poner gafas de sol". Eso sí, la protección contra la luz no afectará a los vigueses: "Las gafas de sol no las tenemos que usar los de Vigo, que las luces son nuestras; pero los de fuera, sí", añadió.

El encendido del alumbrado navideño se podrá seguir este año en directo por Televigo.