Se busca salida a Dixon

El Zamora CF busca una salida para Dixon, jugador que aún no ha debutado esta temporada. De hecho, ni siquiera ha entrado en ninguna convocatoria. El club baraja cederle, como hizo esta semana en el caso de Saúl.

Dixon Vashako, lateral derecho británico de 20 años que llegó este verano procedente del Eastern Florida estadounidense parecía a ocupar la demarcación de lateral derecho. Su nula presencia en el equipo ha sido un quebradero de cabeza que ha hecho pasar por ese puesto primero a Fer, y en las últimas jornadas a Chete, central que se ha adaptado a la posición. Con el fichaje de Dani Mateos en el club piensan que el problema debería estar resuelto.

En su día tuvo presentación propia, y se destacó su paso por la cantera del Manchester United. La primera jornada no estuvo disponible dado que no tenía aún el transfer, y posteriormente se habló de algún problema físico. Pero la evidencia ha demostrado que no tiene hueco en la plantilla, por lo que el Zamora piensa en su cesión "para que tenga minutos, dado que no se ha adaptado al equipo, en parte por el idioma", en palabras del director técnico, César Villafañe.