Más vida en cada historia

Librería Pons, Central, Siglo XXI, París, Antígona, Fnac Plaza España, La Casa del Libro, Los Portadores de Sueños y Cálamo. Estos nueve establecimientos se suman en Zaragoza a la celebración del Día de las Librerías. Talleres, presentaciones de libros, charlas o encuentros con los autores son algunas de las actividades que sirven para reivindicar el libro como una buena adquisición y la librería como el lugar para comprarlo, frente a plataformas digitales o descargas ilegales.

La jornada sirve para ensalzar el oficio de librero como prescriptor de cultura. Un riesgo ya que si no aciertan, el cliente no vuelve. Así lo asegura Pablo Muñío, el propietario de la Librería París junto a sus dos hermanos. " Estamos recomendando lo que nos apasiona, lo que nos motiva, lo que queremos compartir. Es fácil cuando lees buena literatura. Ahí me comprometo, con la buena literatura".

Estas nueve librerías que se suman a la jornada prolongando su horario de apertura hasta las 22 horas y ofreciendo un 5 % de descuento a los clientes.