No se han diagnosticado más casos de meningitis

Tras detectar que se están divulgando bulos en torno al caso de meningitis detectado esta semana en Ávila, desde el Servicio Territorial de Sanidad hace un llamamiento a la tranquilidad de la población y confirman que hasta el momento la joven de 17 años fallecida el miércoles es el único caso de meningitis diagnosticado.

Las personas que tuvieron un contacto estrecho con ella, como sus familiares, entre ellos su hermana, están recibiendo un tratamiento preventivo con antibióticos. Son, de momento, menos de 20 personas. Y están bajo vigilancia por si apareciera algún síntoma de la enfermedad.

Luis González Maroto, jefe del Servicio Territorial de Sanidad, pide a los ciudadanos que sean prudentes y que colaboren no trasladando información falsa y alarmista por grupos de Whatsapp. "Es verdad que un proceso infeccioso nunca puede decir que está perfectametne controlado pero está muy protocolizado y se están tomando todos las medidas para controlar el problema, que creemos que lo tenemos controlado e identificado", afirma.

Se está identificando a todas las personas que han tenido contacto con la joven fallecida y son los facultativos quienes determinan si es necesario o no aplicar el tratamiento preventivo. Aún no se ha determinado con total seguridad que tipo de meningococo ha provocado la muerte de la joven, aunque todo apunta a una meningitis tipo C.