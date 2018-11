Dépor y Toledo estrenan sus nuevas ilusiones el Pedro Escartín

Tercera División 13ªJ

Guadalajara vs Toledo (Domingo 12:00h Pedro Escartín)

Dépor y Toledo vuelven a encontrarse dos años después del anterior partido entre ambos y que supuso el descenso a 3ª división para los alcarreños. Será un partido especial tanto para locales como para visitantes con los dos entrenadores como protagonistas. En el Dépor, Miguel López López, que tras debutar con derrota en Tarancón hace una semana, ahora se estrena como técnico morado ante su afición en el Pedro Escartín y en el Toledo, el debut de Manu Calleja tras el cese de Fran Cano esta misma semana. Para la cita los de Guadalajara tienen las bajas de Cacha, Lautaro y Chilo mientras que el canterano Oscar Cabo recién llegado del Villarrobledo será titular.

El Toledo por su parte también atraviesa una dinámica de cambios con el estreno en el banquillo del ex de Conquense y Socuéllamos Manu Calleja. El técnico no podrá contar con el sancionado Pascu mientras que Manu Gavilán es duda por una fascitis plantar. En su primera lista, seguro, habrá novedades ya que Cifue vuelve tras una sanción de 4 partidos y el cántabro ha anunciado que Ángel Crespo se estrenará en convocatoria. No sería de extrañar, incluso, que Manu Cordero, apartado por el anterior entrenador, vuelva a una citación. Pese a ser una semana convulsa en el seno de la entidad verde la efervescencia del cambio de entrenador ha sido patente y en los últimos partidos contra ‘rivales directos’ el equipo ha dado casi siempre la talla.