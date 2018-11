De sorpresa a preocupación

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió ayer, con el voto en contra del presidente, Antonio Doreste, devolver el caso Grúas, al juzgado número 2 de La Laguna. La sala justifica el traslado entendiendo que ya no es competente porque el pte de Canarias, Fernando Clavijo, ya no es aforado tras la entrada en vigor, el día 6 de Noviembre, de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que eliminaba los aforamientos a los diputados y miembros del gobierno. Es decir que la sala se ha quitado el problema de encima, después de conocerse el escrito del Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, que también entendía que el caso debía volver al juzgado de La Laguna.

Vayamos por partes. Lo primero es saber, cómo se ha llegado hasta aquí:

Resumiendo. Denuncia de la oposición de Unidos se Puede y Por Tenerife NC, al alcalde y concejales de La Laguna por dar un crédito que se devuelve en tiempo para salvar a la empresa de Grúas de la ciudad. El fiscal y la jueza archivan porque no encuentran delito. Se recurre y se reabre el caso por parte de la Audiencia de Tenerife. Se reactiva el caso y sin pruebas nuevas, tanto el fiscal como al jueza cambian de opinión y el caso, por estar el pte del Gobierno de Canarias afectado, pasa al Tribunal Superior, que tarda largo tiempo en decidir, ayer lo hicieron para decir que vuelva al juzgado inicial porque la ley ha cambiado. Menudo baile.

Aquí lo importante es lo que ha ocurrido en los dos últimos meses y el remate de ayer que hacen que pasemos de una estado de sorpresa contenida a preocupación alarmante, tras leer el comunicado del jefe de los fiscales de Canarias.

Dice Garrido que la decisión de no presentar escrito sobre el fondo del caso Grúas es de la Fiscalía General del Estado, que apunta esa conveniencia, por decirlo suavemente. Pero ahí no está lo grave, lo grave es el argumento que se aduce. La fiscalía no presenta el escrito del Teniente Fiscal, que no veía delito alguno del presidente, ni ningún otro del fiscal Superior sobre el fondo del asunto, porque se iba a cambiar una ley, que todavía no se había cambiado ni entrado en vigor, se refieren al Estatuto. Es decir que no se toma una decisión por la ley vigente, sino por la que está por venir, con perjuicio aparente para el perjudicado.

Sobra decir que nadie entiende que en el caso de Clavijo se haya tardado tanto en tomar posición por parte de la Fiscalía, con Soria o Adán Martín, no se tardó apenas nada, en el caso del desaparecido Martín 48 horas y eso que las dudas sobre los asuntos en cuestión eran mucho mayores. Y de la famosa llamada del ex-presidente Paulino Rivero al alcalde de Arona para interesarse, por decirlo así, de unas oposiciones a la policía local en las que participaba su sobrina, que no llegó ni a pieza separada. Segundo, cabe volver a destacar la sorpresa porque se esté esperando por una ley para quitarse el asunto de fondo de encima. Tercero, que no se tenga en cuenta el escrito de un fiscal, que es el segundo de abordo en Canarias, que estudia el tema y no ve delito alguno en las actuaciones de Clavijo y para remate el informe no es de ayer sino de hace dos meses y no se ha tenido en cuenta para cerrar el caso.

Con todo, alguien me puede decir a mí cómo la gente no piense lo que está pensando sobre la justicia.