El Paso se lleva el Premio Tolete de octubre

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, consigue el Premio Tolete del mes de octubre, con 60,88% de los votos, por personarse en el vestuario del colegiado en el partido entre el Atlético Paso y Los Llanos de Aridane. El árbitro se negaba a comenzar la segunda parte sin la presencia de la Guardia Civil y el regidor les gritó: “Ustedes no saben quién soy yo, así que no se pasen que no saben quién soy yo. A mí con chulerías y machangadas, no”.

Según recogió el acta arbitral del partido, Rodríguez se personó en el vestuario de los árbitros durante el descanso, que duró 45 minutos, ante las exigencias del colegiado de requerir la presencia de agentes de seguridad para comenzar la segunda parte, por los problemas que se estaban generando con los aficionados presentes en el campo. Una vez allí, acabó perdiendo la compostura al advertirle al árbitro que no pensaba esperar hasta que llegara la Guardia Civil, “antes cierro el campo y me quedo tan a gusto”, señalaba Rodríguez según el acta.

“Ustedes no saben quién soy yo, así que no se pasen que no saben quién soy yo. A mí con chulerías y machangadas, no. Quién os creéis que sois para provocar todo esto. Los problemas de seguridad los estáis provocando vosotros por no continuar con el partido y esperar por la Guardia Civil”, le espetó el primer edil al trío arbitral. Finalmente, salió del camerino “unos minutos después”.

De esta forma, Sergio Rodríguez se une a los ganadores de 2018, como son Jorge Marichal (enero), Miguel Ángel Ramírez (febrero), Pepa Luzardo (marzo) y Blas Acosta (abril), Pedro Guerra, director de Canarias en Hora (mayo), Miguel Ángel Ramírez (junio), Jorge González (julio), Carmen Luisa Castro (agosto) y Pablo Rodríguez (septiembre), que componen el Olimpo Toletil de este año.

Efraín Medina nos tiene ganado el corazón

Hay que destacar al otro candidato, Efraín Medina, consejero del área de Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife, por haberse tomado la nominación con muy buen sentido del mundo e, incluso, participó en el programa para comentar su candidatura y su conocida explicación del neoliberalismo en un pleno de la institución insular.

Además, el consejero se comprometió con la organización de los Premios Tolete en asistir a la gala final.

Los CazaToletes

En la clasificación de los CazaToletes, aquellos usuarios que nos proponen candidatos a lo largo del mes, Mikel Prat sigue líder con 16 puntos, 8 más que la segunda clasificada, Carmen Pulido.

