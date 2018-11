Muñiz: "No habrá peticiones de fichajes porque estoy muy contento con lo que tengo"

Juan Ramón Muñiz no quiere que el entorno malaguista se confíe ante el partido del sábado contra el colista de Segunda, el Nastic de Tarragona. "Es un rival que está diseñado para estar mucho más arriba de lo que está. Está empezando el curso, no quiere decir que vaya a seguir ahí todo el año. Le debemos tener mucho respeto, por nombres y entidad debe estar más arriba. Nos van a exigir muchísimo, vienen de una situación difícil y eso hace que sea peligroso. Son jugadores con experiencia en la categoría y nos exigirán nuestro mejor nivel. Y si no lo damos, se aprovecharán y nos pondrán las cosas difíciles".

El técnico también habló sobre el futuro mercado invernal de fichajes. "Todo eso está previsto desde junio. Sabíamos el tema de la Copa de África. En el equipo no sobra nadie. Ellos saben que si encuentran a alguien que aporte su granito de arena y ayude al grupo, será recibido con tremendo cariño. En realidad tampoco se necesita nada del otro mundo porque es muy difícil encontrar algo mejor de lo que tenemos. El equipo compite bien y han hecho muy bien vestuario. Mejorar eso es complicado. No habrá peticiones del entrenador porque estoy muy contento con lo que tengo. Si no hay bajas, por mi espero que terminemos los que estamos".

Muñiz dará la convocatoria el mismo sábado horas antes del encuentro. El Málaga-Nastic comenzará a las 16h en La Rosaleda y desde media hora antes lo podrán seguir en la Cadena SER, en el 102.4fm, sermalaga.es y app.