Sevillano: "Hay nivel para mucho más, pero tenemos que ir juntos"

Aún está a tiempo el Río Duero Soria de revertir su situación en este mal arranque de temporada de Superliga. Y tiene una gran oportunidad este sábado (19.15 h.) en Los Pajaritos en el ‘clasicazo’ del voleibol nacional. Visita Soria el Unicaja Almería, líder de la competición, en uno de esos partidos en el que se repite el mantra de “más que ganar que que perder”. Necesita la rotación celeste ofrecer una buena imagen, demostrar su mejor nivel, que ha exhibido a cuentagotas en este curso, y sobre todo, creerse que es mucho mejor equipo que el que demuestra la clasificación.

Eso lo tiene claro el entrenador soriano Manolo Sevillano. “Más que nunca tenemos que salir convencidos de puntuar. Y haciéndolo, buscar un punto, luego dos y luego tres. Por necesidad y por capacidad del equipo, aunque los resultados no acompañen, porque nivel hay de sobra para poder dar la sorpresa ante un grande, aunque no hayamos puntuado desde hace mucho ante Almería… Pero espero que la necesidad haga que el equipo dé un paso adelante y que de verdad pensemos en puntuar”.

Insiste el de Rioseco en que la plantilla del Río Duero da para mucho más, porque en tres de las cuatro derrotas el equipo ha empezado ganando (ante San Sadurniño, Textil y Castellón). “El problema es que se nos hacen largos los partidos, porque empezamos bien… Pero es que nos dura una hora, no más. Esta semana estamos trabajando en ello, en hacer los entrenamientos más largos y más duros y que el equipo esté dos horas peleando, no sólo una. Esta semana lo están notando los jugadores, más cansados, y a final de la semana aflojaremos. Tenemos potencial, no es peor plantilla que el año pasado, que hicimos 21 puntos en la segunda vuelta. Está ahí”. Es un problema psicológico, anímico, reconoce. “Es cosa de cabeza, no físico, de cabeza, totalmente. Cuando el partido se complica, se dispersa todos, cada uno hace la guerra por su lado y ahí en esta Superliga no ganas a nadie. Tenemos que ir juntos, a una y no cada uno buscando hacer punto de saque, a pelotazos…”. Afortunadamente el equipo “no está desanimado. En los entrenamientos se ve buen nivel”, insiste.

Por último y como refuerzo para el equipo, Sevillano hace un llamamiento a la afición. “Se nota un montón, desde el calentamiento, cuando ves que hay mucho movimiento en las gradas y que hay gente… Jugamos para esto. Cada año lo decimos, es nuestro primer objetivo es el público, hacerle disfrutar y, a partir de ahí, los resultados y lo que podamos hacer”.