Bautista se despide de MotoGP

La de este próximo domingo en Cheste será la última carrera de, Álvaro Bautista, en el Mundial de Motociclismo. Por este motivo los miembros de su Fan´s Club y a través de su Twitter oficial pide: "La colaboración de todos los asistentes al GP de la Comunidad Valenciana para realizar una merecidisima ovación de despedida a @19Bautista durante la vuelta 19 de la carrera de MotoGP. Que se escuche en todos los rincones del planeta!! 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏. El piloto talaverano se marcha del Campeonato del Mundo de MotoGP para correr la próxima temporada el Mundial de Superbikes con Ducati.

Álvaro Bautista: "Me da lástima por una parte que se acabe ya el campeonato, porque creo que todavía puedo dar más cosas de mí. Por esa parte me da lástima. Creo que ahora estoy en un momento muy bueno y que todavía puedo mejorar algunas cosas. Me gustaría tener algunas carreras más para exprimirme". Le cuenta Bautista a Mela Chercoles en AS.

Han pasado 16 años desde que Bautista debutara en el Mundial de 125cc subido a una Aprilia del Team Atlético de Madrid disputando 3 carreras en el año 2002. Cuatro años más tarde Álvaro Bautista conseguía el Campeonato del Mundo (2006) con el Aspar Team. Después vendrían tres temporadas consecutivas en 250cc donde ganó 8 carreras y a punto estuvo de ganar el Mundial de 2008 donde fue 2º. Desde 2010 y hasta ahora, 9 temporadas consecutivas en la Categoría Reina donde este domingo 18 de noviembre el de Talavera de la Reina pondrá el punto y final a su carrera deportiva como piloto del Mundial de MotoGP. Bautista se irá de Mundial con 274 carreras disputadas entre las tres categorías.