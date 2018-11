Una confusión, según la Junta, causante del daño ocasionado en el puente de San Martín

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que cortar con una radial las losas del toledano Puente de Alcántara para instalar una nueva iluminación "no debería haberse hecho, pero no es lo peor que podía haber pasado" ya que son los elementos menos destacados del Puente, los más modernos.

Así lo ha señalado hoy a los periodistas el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, respecto a la polémica surgida en Toledo tras haberse cortado con una radial las losas del suelo del puente para instalar el nuevo alumbrado de este monumento.

"No debería haberse hecho pero no es lo peor que podía haber pasado. Con un poquito esfuerzo se va a poder dejar en las mejores condiciones y no va a pasar a mayores, que es lo que todos deseamos", ha dicho el viceconsejero.

Una confusión con el informe de Patrimonio

Ha explicado que "afortunadamente" ha afectado a los elementos "menos destacados" de Puente, los "más modernos", y ha incidido en que ha ocurrido al producirse "una confusión" sobre algunos aspectos del informe de Patrimonio, según Carrascosa quien ha dejado claro que "en nuestro informe marcamos claramente cómo hay que hacer las cosas y no han acabado de hacerse como nosotros queríamos".

El Puente de Alcántara de Toledo es monumento nacional desde 1921.

El Gobierno municipal busca responsabilidades

El Gobierno Municipal estudia ya si cabe abrir expediente a la empresa Casa Álvarez por la ejecución de las obras de cableado y alumbrado en el toledano Puente de Alcántara, toda vez que está claro que se han incumplido las especificaciones del pliego de condiciones. Los operarios de esta empresa han abierto las losas del puente con una radial y se dejaba claro que los cables tenían que introducirse en las llagas del pavimento.

Le hemos preguntado aquí en la SER al concejal de urbanismo, Teo García. El proyecto tenía todos los parabienes pero no se ha ejecutado bien a pesar de que había controles, asegura.