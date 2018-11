Velimir Perasovic sucede a Pedro Martínez en el banquillo de Kirolbet Baskonia. Los que conocen de verdad a Josean Querejeta (presidente y máximo accionista) no se han extrañado en absoluto. Su cuñado Santi Arenaza o el Director Deportivo Félix Fernández por ejemplo. Los dos fueron los directivos enviados a Podgorica ayer jueves y sus caras evidenciaban la preocupación extrema en un partido pésimo ante el Buducnost en el Moraca Arena. Ambos eran un poema a un lado del banquillo. Viajaron con el equipo y llegaron de madrugada en vuelo chárter. Una vez en sus domicilios se fueron a la cama con el convencimiento de que algo podía pasar nada más despertarse.

Querejeta y Alfredo Salazar (su hombre para sondear mercado y personaje íntimamente vinculado a Perasovic) se han puesto manos a la obra esta misma mañana y han cerrado un acuerdo con el croata para toda esta temporada y otra más. Aunque en este club, todos los veranos son de reválida y las dos partes tienen que estar de acuerdo para que las continuidades cuajen. “Peras” llega mañana a Vitoria, comerá con gente del club, realizará un entrenamiento suave de toma de contacto con la plantilla y se sentará en el banquillo el domingo a las 17 h. ante Herbalife en el Buesa, en Liga ACB.

Llegan curvas pronunciadas porque el miércoles hay compromiso de Euroliga en Milán y el viernes se recibe al Panathinaikos en el Buesa Arena. Querejeta organiza la Final Four pero está claro que hará todo lo posible para jugarla. No quiere estar simplemente de invitado con pase VIP. El primer paso ha sido cortar al entrenador pero bien harían los jugadores en espabilar porque la segadora puede seguir haciendo su trabajo. Los dos americanos, sin ir más lejos (Shields y Hilliard) no están marcando diferencias y elementos como Vildoza, Garino, Janning o Voigtmann han dado varios pasos atrás con respecto a la pasada temporada. El fichaje de Penava ha sido un fiasco total por ahora.

Se trata del cuarto desembarco de Perasovic en Vitoria. Primero fue jugador y marcó época. Cuando su nivel defensivo no estaba a la altura de sus compañeros (por su edad), cambió de aires. Luego regresó como entrenador. Curiosamente el 27 de noviembre de 2005 relevó al mismísimo Pedro Martínez en el banquillo. No le fueron bien las cosas y, tras un extraño diagnóstico con afecciones cardiacas de por medio, fue apartado. Él se sintió maltratado en ese momento (consideraba que sólo tenía stress) pero en la temporada 2015-16 volvió a hacerse cargo de la nave vitoriana. Una vez disputada la Final Four de Berlín, en el chárter particular de regreso a Foronda, le comunicó a Josean Querejeta que le iba a pagar la cláusula de rescisión porque se había comprometido con el Anadolu EFES. Al presidente le hirió en su orgullo profundamente porque no se lo esperaba pero ahora se lo ha tenido que tragar porque el momento lo requiere.

Josean Querejeta ha estado enamorado deportivamente tres entrenadores en su periplo como presidente (lleva ya 30 años): Manel Comas (con el que le unía una profunda relación personal), Dusko Ivanovic (su icono absoluto aunque no terminaran demasiado bien) y Velimir Perasovic (de la escuela Jugoplástica del anterior). En el foro interno del mandamás del Baskonia siempre ha existido el deseo de recuperar al de Split y ahora lo ha hecho. La derrota por 20 puntos en Andorra, en liga, y sobre todo el 99-84 de ayer en Podgorica han condenado a Pedro Martínez. Es un año especial y hay que contar con un entrenador especial. El catalán no lo era para el foro interno de Querejeta y “Peras” sí. Aunque tenga que tragarse el orgullo por el desplante del avión de vuelta de la Final Four alemana.