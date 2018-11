Landaluce hace su valoración del plan aprobado por el gobierno para el Campo de Gibraltar

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha valorado el plan aprobado por el Gobierno de España para el Campo de Gibraltar, en tanto que recoge gran parte de las necesidades planteadas en el documento consensuado por todos los alcaldes campogibraltareños en el seno de la Mancomunidad, pero a su vez ha mostrado su preocupación, ya que muchos de estos proyectos estaban arrancados y desarrollados por el Gobierno de Mariano Rajoy y fueron paralizaron el día en que el Psoe arrebató el gobierno al PP.

Landaluce ha indicado que el documento hecho público hoy da continuidad al trabajo realizado por el anterior Ejecutivo, especialmente en el ámbito de las infraestructuras en las que proyectos como los nuevos accesos norte y sur por carretera al puerto y a la ciudad de Algeciras quedaron solo pendientes de adjudicar obra, pues poseen incluso partidas presupuestarias para ello, como ocurre en la mayoría de estos proyectos, como el desdoble de la Algeciras- Tarifa- Bolonia, o la Variante de San Roque, entre muchas otras

Del mismo modo, la nueva Zona Franca de Los Barrios estaba ultimada con toda la tramitación previa ya lista y debiera ser una realidad en los próximos meses.

"Proyectos como estos en los que se ha trabajado intensamente en los últimos años por el ejetutivo del PP, se incluyen en este plan sin cronograma, ni acompañado de plazos temporales, lo que nos hace dudar de si los van a poner en marcha ya, tal y como estaban previstas, o van a tener que esperar", ha señalado el primer edil.

Para Landaluce "la infraestructura fundamental es la red ferroviaria Algeciras-Bobadilla, que ya está en ejecución con una inversión prevista de 450 millones de euros y que debe estar finalizada y en pleno uso en el año 2020".

Por otro lado, el regidor algecireño ha aplaudido la deducción en el Impuesto de Sociedades y las medidas de empleo, "Como estas hacen referencia al conjunto de Andalucía, no tenemos claro cuántos de esos 50 millones de euros vendrían para nuestra comarca".

Por otro lado, Landaluce ha asegurado que "se trata de un plan que va a costar poner en marcha por la falta de apoyos del Gobierno para aprobar siquiera los Presupuestos Generales del Estado, lo que pone de manifiesto que puede quedarse sólo en un anuncio puntual y no en una intención que verdaderamente el Ejecutivo tenga intención de acometer".

El alcalde ha insistido en que "una de las medidas que todos consideramos prioritarias y que parece que no atiende este plan es que se ofrezca una consideración especial a los funcionarios que desarrollan su labor en el Campo de Gibraltar, en tanto que de poco puede servir que se creen nuevas plazas si nadie quiere cubrirlas y bien se quedan vacantes o bien se ocupan solo con comisiones de servicio temporales que dan poca estabilidad y continuidad".

Además el alcalde destaco que en materia de empleo, las medidas son insuficiente, así como en lo referente a los asuntos judiciales, que lo han anunciado repetidas veces, sin poner nada en marcha.

En definitiva, "los campogibraltareños no queremos que este plan, sea un plan de electoralismo, un paquete más de promesas anunciadas y que no llegarán al Campo de Gibraltar, aprovechando estas fechas electorales, y convirtiéndose en un engaño para los ciudadanos, y no es justo, ya que llevamos demasiados años esperando".

Para finalizar, Landaluce ha solicitado que se convoque de manera urgente una Mesa por el Campo de Gibraltar con representantes de alto nivel del Gobierno, la Junta, la Diputación y la Mancomunidad con los alcaldes de la comarca a fin de dar luz a todas las inconcreciones de este plan -especialmente en lo temporal-, yestablecer sinergias entre administraciones y supervisar su cumplimiento".