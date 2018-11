Adelante Andalucía propone crear una consejería de feminismo si logra gobernar la Junta de Andalucía tras las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Así lo ha anunciado hoy la candidata de la coalición de izquierdas, Teresa Rodríguez.

“Es tan amplio el marco de lucha contra las violencias, es tan importante implementar políticas feministas, y hay que hacer tanto trabajo, que merece la pena que haya una consejería de feminismo en la próxima Junta de Andalucía que nosotros gobernemos”, ha afirmado en un acto en Cádiz.

Al hilo, ha llamado a tener “cuidado con los chiringuitos institucionales que luego no sirven para nada”, incidiendo en que esa consejería tendría “la responsabilidad de luchar contra la desigualdad de hombres y mujeres desde la administración”.

“No puede ser que la Junta de Andalucía fomente esa desigualdad precarizando a mujeres del servicio de ayuda a domicilio, a limpiadoras”, apunta, y señala que “no puede ser tampoco que se den subvenciones y se contraten servicios con empresas que sobreexplotan a las mujeres, que las tienen con contratos precarios, que no cumplen los convenios”.

La desigualdad de las mujeres tiene varios ejes, según la candidata de Adelante Andalucía, y ha citado tres: “una violencia material, otra simbólica, y otra institucional”. En este sentido, ha detallado que la violencia material se comprueba en la incorporación laboral de la mujer “de forma precarizada”. “Muchas están explotadas, y los empresarios consiguen ganar más dinero a costa de la discriminación y de la desigualdad de la mujer”, ha añadido.

Al explicar la violencia simbólica, Teresa Rodríguez ha recordado el episodio del presentador Juan y Medio en Canal Sur Televisión, en el que el presentador “correteaba a una presentadora para cortarle el vestido, y eso en la televisión pública andaluza”.

Tras referirse a la violencia institucional, la gaditana ha lamentado que haya “un sistema educativo donde gran parte de la red está en manos de órdenes religiosas que tienen en su dogma la desigualdad entre hombres y mujeres”.

En este punto ha reclamado un sistema educativo “con perspectiva de género” pese a esas voces que señalan que eso supondría adoctrinar. “Adoctrinar es lo que nos han hecho en toda la vida en la desigualdad pero priorizando el patriarcado. Es lo que hacen las canciones románticas en muchos casos desde que somos pequeñas, y lo que hacen los dibujos animados que colocan a las mujeres en posición de segundonas, de subalternas, que esperan a que un hombre les dé su lugar. Y eso sigue ocurriendo hoy”, ha enfatizado.

Teresa Rodríguez considera que también adoctrinan “los catálogos de juguetes de los Reyes Magos”.

“Todos los años exactamente igual, diciendo que las mujeres tienen unos roles y los hombres otros, y que los hombres son protagonistas y las mujeres son cuidadoras en un segundo plano, que no se rebelan, que no aprietan los dientes, que no son aventureras, que no son fuertes, que no son valientes. Eso es adoctrinar. Dar educación con perspectiva de género es precisamente luchar contra ese adoctrinamiento”, ha afirmado.

Insiste en que prefiere hablar de “suelo pegajoso” en vez de techo de cristal. “Queremos que las mujeres tengan protagonismo en las políticas públicas para eliminar la desigualdad. No queremos sustituir explotadores por explotadoras. Lo que hay es que acabar con el suelo pegajoso”, ha reflexionado, al tiempo que ha rechazado “presumir” de un sector como el turístico que se cimienta en “la explotación de las kellys y las camareras”.

Por eso, considera que “hace falta un ejército de inspectores de trabajo para que no se reproduzcan mecanismos de explotación a las mujeres”. Así lo ha manifestado antes de apuntar que la lucha feminista es también lucha anticapitalista porque “el capitalismo y el patriarcado son un matrimonio muy bien avenido”.

Aboga por “introducir en las figuras de representación pública a las mujeres”, y hacerlo en los relatos históricos y en, por ejemplo, el callejero de las ciudades.

Por último, ha ahondado en que “el feminismo no es ese movimiento en el que estamos enfurruñadas, enfadadas”. “Es un mecanismo para ser felices, para conseguir libertades y que las siguientes generaciones de niños y niñas sean lo que quieran ser. Feminismo para ser felices. Feministas y sonrientes, de oreja a oreja, y orgullosas, y orgullosos también”, ha apostillado para concluir.