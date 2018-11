Pablo Casado, al PSOE de Córdoba: "Solo quieren cambiar nombres de calles y cambiar titularidades de iglesias"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, visitó Córdoba este fin de semana en su primer acto de campaña en la provincia. Tras un recorrido por el centro de la ciudad y visitar la Mezquita Catedral, el líder popular pidió el voto en un acto con sus militantes, donde aprovechó para criticar con dureza al PSOE y más en concreto, a los socialistas cordobeses. "Venimos de visitar la Catedral de Córdoba, uno de los monumentos más bellos del mundo. Es un buen punto para desnudar lo absurdo de las propuestas socialistas, que intenta meterse en lo que pasó hace mil años. Respetemos nuestra historia y nuestro patrimonio y digamos que mientras gobernemos en Córdoba, Andalucía y España; porque en los tres sitios volveremos a gobernar muy pronto; no se va a cambiar la historia de Córdoba y se seguirá teniendo una Catedral, una Mezquita, en manos de quien lo ha gestionado siempre, que son las instituciones que han durante siglos han preservado el patrimonio, la cultura y la historia", comentó Casado, quien insistió en la necesidad de municipalizar la campaña electoral, recordando que "hace años ganamos las elecciones en Andalucía pero no nos dejaron ganar. En su día gobernamos en 8 capitales andaluzas y en cinco diputaciones de esta tierra. Se pueden cambiar 40 años en blanco y negro, 40 años de corrupción, de paro, de pésima gestión, de clientelismo y de quiebra. Son demasiados años para éstos que hacen memoria histórica, que quieren cambiar nombres de calles, que quieren cambiar titularidad de iglesias, que quieren hasta desenterrar a dictadores; pero eso sí, a los muertos. Creo que hoy Sánchez no ha dicho nada del dictador Maduro, del dictador Noriega o del dictador sucesor de los Castro. Muy duro con los muertos pero muy cobarde con los vivos. No ha dicho nada de Maduro en una cumbre iberoamericana. Qué vergüenza para España. Qué memoria histórica más desmemoriada", concluyó.

Por su parte, el número uno en la lista por Córdoba, Jose Antonio Nieto, aseguró que el 2 de diciembre llega una oportunidad histórica para desalojar del poder al PSOE porque "llevamos 40 años soportando fracasos en Andalucía. Un régimen que ha intentado colapsarlo todo para que nada cambie. Tenemos que romper con eso. Estoy cansado de ver cómo Córdoba se hunde y se va muriendo poco a poco. Ese gobierno que nos impidió gobernar a pesar de haber ganado las elecciones, sigue apagando industrias y la esperanza de muchos emprendedores. Tenemos la desgracia de tener el peor gobierno que podemos tener. Cuando gobernemos, una de las primeras decisiones será que las cosas vuelvan a tener sentido y por ejemplo, la calle Cruz Conde volverá a ser la calle Cruz Conde. No podemos permitir que esa calle que tiene que ser un emblema de prosperidad, sea una demostración de fracaso con locales cerrados", concluyó Nieto.