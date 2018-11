Moreno achaca el voto oculto a la represión que sufre el PP en el interior

Paseo electoral por el centro de Huelva. El tercer paseo en dos días, Juan Manuel Moreno acompañado por la ex ministra Fátima Báñez. Hoy las muestras de apoyo han sido algo más numerosas. Moreno echa mano de lo que, dice, siente en la calle para insistir, cada vez que tiene ocasión, que las encuestas internas le son favorables, que las que se publican están distorsionadas. Repite que la posibilidad de alternativa al PSOE está muy cerca. Moreno Bonilla explica porqué los sondeos publicados no reflejan la realidad:"Siempre, a lo largo de todas las elecciones autonómicas, hemos tenido voto oculto, en las pasadas también, siempre por razones obvias, porque hay muchas personas, sobre todo en el interior de Andalucía, que no quieren decir que votan al Partido Popular, pero lo hacen y ese voto aflora el día de las elecciones".

Personas que ocultan el voto y que lo hacen por miedo, por miedo, dice Juan Manuel Moreno a la represión que puedan sufrir por parte de los socialistas:"Evidentemente hay alcaldes socialistas que ejercen de caudillos e impiden esa pluralidad, hay candidatos del PP que les han quemado sus coches, han tenido que abandonar sus negocios, emigrar a otros pueblos vecinos precisamente por la presión que ha ejercido el Partido Socialista en algunos rincones y comarcas de Andalucía a dirigentes del Partido Popular".

El candidato del PP en estas elecciones autonómicas ha acusado a Susana Díaz de no haber hecho una sola propuesta en lo que llevamos de campaña y le pide que haga alguna concreta pero que:"No mienta con promesas electorales desempolvadas de hace 5,10,15,20 ó 25 años y que tras el dos de diciembre volverán al cajón del olvido".

Moreno Bonilla no ha desaprovechado la ocasión y ante la ausencia de las siglas socialistas en alguna parte de la cartelería de la candidata , ha asegurado que Susana Díaz se avergüenza del partido por el que se presenta.

En Huelva Juan Manuel Moreno ha desplegado, además, el catálogo de promesas electorales provincializadas y , para esta provincia, el candidato popular ha destacado que pondrá en marcha, en una legislatura, la conexión de Huelva con la vecina provincia de Cádiz por autovía salvando el entorno natural de Doñana, además del desdoblamiento de la carretera Almonte-Matalascañas, la mejora de los accesos a las playas de esta provincia y planes especiales para la industria agroalimentaria de la provincia.

Este domingo Juan Manuel Moreno coincidirá en Algeciras en un acto electoral con el presidente del PP , Pablo Casado.