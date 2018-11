El Xerez DFC se enfrenta este domingo a partir de las cinco de la tarde al Conil en el Pérez Ureba, campo en el que no ha ganado nunca en los dos enfrentamientos que el equipo azulino ha disputado en División de Honor.

A Pepe Masegosa no le dice nada ese dato, “lo mismo que tampoco me lo diría si los hubiéramos ganado. Yo creo que la historia hay que hacerla, no está escrita, de lo que tenemos que ser conscientes es de que nosotros tenemos un reto esta temporada por delante, asentarnos bien en la categoría, que lo estamos haciendo y ganar los máximos partidos posibles que nos den derecho a estar entre los cuatro primeros, y para eso hay que ganar partidos fuera de casa como se ha hecho en Arcos, en Lucena, en Ceuta... Creo que estamos en una buena línea. Hace poco vi una frase que decía que empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Estamos un poco en esa línea, no hemos empezado mal pero es insignificante para todo lo que queda".

El preparador azulino espera ante el Conil un partido "como todos los que nos encontramos cuando vamos fuera de casa. En esta categoría hay mucha igualdad entre todos los equipos, todos tienen buenos jugadores, todos trabajan y tienen necesidad de ganar y todos los partidos son disputados. Me espero un encuentro intenso, donde los dos equipos iremos a por la victoria, como no podía ser de otra manera".

Preguntado por el rol que los rivales le otorgan como el club que tiene la mejor plantilla de la categoría, Masegosa dice entender que los rivales se quiten de este modo la presión, “pero yo nunca diría que otro equipo es el mejor, para mí la mejor es mi plantilla, es la que más me gusta. Yo siempre halago a los míos, son los mejores, porque después tengo que entrar en la caseta y decírselo para que salgan con intención, para que salgan con ambición y confianza. Cada uno tiene una idea de expresarse y de lanzar mensajes y para mí mi idea es que mis jugadores siempre son los mejores y, si los demás coinciden en esa opinión, me alegra mucho".

Al técnico también se le pidió una valoración sobre el momento de juego de Javi Tamayo, que no es el mismo que el del año pasado. El técnico sevillano recuerda que su inicio “es muy bueno hasta que se lesiona. Parece que cuando se lesiona se corta un poco la dinámica que traía. Al inicio del año pasado no hizo la pretemporada, se incorporó ya un poco tarde y le costó mucho coger tanto el ritmo de competición como el nivel que estaba acostumbrado a dar y creo que en esa trayectoria ha perdido un poco de confianza o de sentirse un poco más importante. Tamayo tiene que entrenar muy fuerte porque él, para mostrar su fútbol, necesita ser un atleta y, si no lo hace en un nivel de exigencia máximo en los entrenamientos, después en los partidos no va a pasar. Entonces, si él sigue entrenando como hasta ahora, estoy convencido de que vamos a ver la mejor versión de Tamayo. Creo que puede estar mejor de lo que ha hecho este año y de lo que hizo el año pasado, pero se le renovó porque se le ven unas condiciones que creemos que nos vienen muy bien para este equipo. Desde aquí le doy un mensaje a Tamayo: le animo a seguir trabajando y que se esfuerce en cada entrenamiento para recuperar esas sensaciones que tuvo antes de esa lesión y entre todos lo vamos a ayudar porque necesitamos la mejor versión de cada jugador y para eso afrontamos cada caso como único y particular. El Tamayo que deslumbró en la primera temporada aún no ha aparecido desde que se lesionó, pero estamos esperanzados todos y tenemos que recuperarlo y hacer que aparezca".