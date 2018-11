Un derbi de inflexión

León se divide este domingo en torno a un balón. La provincia apunta al acontecimiento deportivo más esperado y que en esta ocasión enfrenta al líder del grupo 1 de la Segunda División B y al gran favorito al título. La Ponferradina defiende su condición y su terreno, mientras la Cultural debe dar el golpe que acabe con las dudas. Un partido único, como cada derbi, que contará con la presencia de unos 8000 espectadores, más de 1000 de ellos culturalistas en un desplazamiento a la vecina localidad sin precedentes.

Se juega mucho la Cultural, seguramente más que su rival porque su colchón es menor consumido un tercio de la competición. Y a pesar de atravesar en números su mejor racha del curso, no termina de convertirse en el equipo solvente que se le presuponía. Es el mejor visitante, pero cada victoria lejos del Reino de León (At. Madrid B, Unionistas y Unión Adarve) resultó sufrida. Un triunfo en El Toralín le colocaría a un paso del primer puesto y una derrota traería más ruido al Reino. El empate no dejaría daños.

Víctor Cea y sus ayudantes se reunieron en las últimas horas para definir la alineación. No es un once cualquiera porque nunca hasta la fecha ha tenido a todos los jugadores a disposición. Las opciones son innumerables, pero también las secuelas. Y una cuestión candente: ¿cómo dar cabida en el mismo equipo de salida a Sergio Marcos, Antonio Martínez, Señé y Eneko? La decisión se las trae porque, en función del resultado, traerá cola. A priori, Palatsi será el portero, Saúl, Iván González, de vuelta al once, Romero y Escalante, los defensas, Antonio Martínez, el motor, Hugo Rodríguez, uno de los extremos y Aridane, la referencia ofensiva. El resto queda abierto, a expensas de las dolencias de última hora que, como en el caso de Zelu, condicionan su presencia en el feudo berciano. Viajarán todos y la lista de convocados se la guarda Cea hasta el momento de subir al autobús, el mismo domingo.

La ausencia de Yuri marca la actualidad de la Ponferradina. No es una baja cualquiera porque el líder vuelve a quedarse sin el máximo goleador de toda la categoría (nueve goles). En cambio está listo para volver al equipo Dani Pichín, lejos del brasileño, pero el segundo máximo artillero (3). Un jugador notable que puede formar junto a Son una pareja letal en la banda derecha si es que Jon Pérez Bolo mantiene su habitual plan en El Toralín. Por dentro, desde Trigueros hasta Fran Carnicer pasando por Sielva, Jorge García o el canterano Saúl Crespo. Sin embargo, las miradas apuntan a David Grande llamado a ser el relevo goleador.

Es el derbi número 87, la mitad de ellos, 17 en Segunda B, 24 en Tercera y 2 en Copa del Rey, disputados en Ponferrada con un balance hasta el momento de 22 victorias blanquiazules, 9 empates y 12 triunfos culturalistas aderezados con 62 goles locales y 53 visitantes. Al presente llega el líder tras ceder un solo empate en su estadio (16 puntos de 18), pero con la primera derrota recién salida del horno que rubrica una racha reciente de un victoria en cinco partidos. Enfrente, una Cultural que no pierde desde hace dos meses y que solo ganó uno de los cuatro último encuentros, habiendo empatado los dos últimos en el descuento.

ALINEACIONES PROBABLES:

SD PONFERRADINA: Gazzaniga; Son, Jon García, Zabaco, Ríos Reina; Trigueros; Pichín, Sielva, Jorge García, Carnicer; David Grande.

CULTURAL: Palatsi; Saúl, Iván González, Romero, Escalante; Bernal, Sergio Marcos; Hugo Rodríguez, Señé, Antonio Martínez; Aridane.

ÁRBITRO: Martínez Santos (Galicia).