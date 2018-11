Los culturalistas se citan en Ponferrada

Las gradas de El Toralín albergarán más aficionados culturalistas que nunca. Además de los 1100 aficionados que compraron su entrada en León, otros muchos ocuparán distintas localizaciones del estadio en un desplazamiento cercano a los 1500, cifra sin precedentes en el bando capitalino, pero lejos de los 4000 bercianos que hace años acudieron al Reino de León. Los hinchas visitantes se ubicarán en el fondo sur reservado en su totalidad para evitar la coincidencia y posibles incidentes entre aficionados rivales.

Radio León

Antes del inicio del partido, la marea blanca se dejará notar. Primero en las mismas calles de Ponferrada donde a las 15:30 horas desde la Plaza de la Encina dará comienzo el corteo de decenas de personas camino del estadio, un paseo lleno de colorido y animación ya habitual en las grandes ocasiones. Y una vez dentro, diversas peñas promueven que en el fondo sur se desplieguen las banderas una vez que el equipo de Víctor Cea desfile por el túnel de vestuarios.

Una jornada señalada en el calendario de los culturalistas, que sueñan con otra victoria en el campo del eterno rival como ya ocurriera hace dos temporadas. Entonces el cuadro blanco no tuvo tanto apoyo en las gradas. A título particular o en el viaje organizado por la Federación de Peñas Culturalistas (dos autocares) vivirán de cerca el particular partido del año en la provincia.