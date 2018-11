"El tsunami por la libertad de las mujeres es imparable"

Hoy hemos recorrido el mapa de Madrid de una de las actrices más conocidas de nuestro país, Veronica Forqué, que estos días está actuando en la sala principal del teatro Español, hasta el 25 de noviembre, en la obra que dirige Carlota Ferrer ‘Los Cuerpos Perdidos’, una obra de José Manuel Mora que nos sitúa en Ciudad Juárez en los casos de feminicidio y también el concepto del mal absoluto.

Esta es una obra que escenifica la violencia contra las mujeres, la maldad, pero también evidencia la vergüenza. Para algunas mujeres Ciudad Juárez llegó a convertirse en uno de los lugares más peligrosos del mundo en la década de los noventa, a lo largo de la historia siempre hay un momento para decir basta.

Esta casa, Radio Madrid, es un lugar que conoce muy bien, su madre Carmen Vázquez Vigo trabajó en la radio, “los días que no tenía cole me decía por la mañana <<Nena, ¿te vienes a la radio?>> y me venía con ella”.

Verónica Forqué durante su entrevista en A vivir Madrid / Jesús Blanquiño

Madre e hija estaban muy unidas, ella era una mujer libre y muy polifacética. Ganó el premio Nacional de literatura infantil en el año 1992, pero aun siendo una mujer libre tuvo que renunciar a actuar para ocuparse de la familia.

Hay un momento entre ellas que sucedió en un teatro de Madrid, el teatro Marquina en 1978 “El zoo de cristal”, ella apareció para arroparla y acompañarte en el teatro porque el papel que Verónica hizo lo había hecho su madre 40 años antes.