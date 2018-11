El Palma Futsal vuelve a mandar

Otro partido brillante del Palma Futsal en un pabellón inexpugnable. Pleno de victorias en casa ante una afición entregada. 3.025 espectadores en Son Moix. El Palma solventó el partido en la primera parte sensacional. Los baleares exhiben pegada con Mati Rosa y Bruno Taffy y dejan la portería a cero otra vez.

No hay mejor terapia para una mala experiencia que revertirla en la siguiente oportunidad. Y el Palma Futsal de esta temporada tiene el carácter necesario para levantarse de un traspié de forma rápida y contundente. Brillante actuación balear y victoria frente al Naturpellet Segovia por 5-0 para recuperar el liderato de la Primera División y dar un paso casi definitivo para jugar la Copa de España en Valencia. Otra vez fueron contundentes en las dos áreas exhibiendo pegada con Mati Rosa y Taffy y con su mejor versión en defensa dejando la portería sin encajar por cuarto partido esta temporada. La afición respondió otra vez más con 3025 espectadores en Son Moix.

El Palma Futsal salió a la pista del Palau Municipal d’ Esports de Son Moix con la idea de reivindicarse y demostrar que lo de la semana pasada fue un mal día en una temporada sobresaliente. El equipo salió a su santuario arropado por su afición ante la que nunca falla. Y no lo hizo. Desde el primer minuto quiso reafirmar que ganar en Mallorca no va a ser fácil esta temporada y se llevó el partido a su terreno. El equipo balear fue protagonista, se hizo con el balón, la posesión y monopolizó el juego desde el primer instante.

Sin prisa pero sin pausa, sin obsesionarse pero sacando el martillo para golpear al rival sin dejarlo respirar para noquearlo en cuanto tuviera la ocasión. Las ocasiones fueron cayendo en la portería rival, algunas más claras que otras. Mati Rosa tuvo las dos primeras en las que Thiago Soares evitó que los goles llegaran en los primeros minutos y opuso una resistencia que se quebró en cuanto los locales afinaron la puntería. Catela y Quintera siguieron golpeando el muro rival que se fue agrietando con la presión de los palmesanos, que trabajaron a destajo para quebrar el bloque segoviano. Hasta que apareció Mati Rosa. El pichichi del equipo rompió el partido con una de sus genialidades. Con la sangre fría que le caracteriza se revolvió en la frontal escondiendo el balón y marcó de un derechazo que nadie vio hasta que el esférico besó las mallas de la portería rival.

El Palma conseguía lo más difícil, marcar el primero. No bajó la intensidad y aprovechó que el rival quedó desorientado para marcar el segundo, otra vez con Mati Rosa como protagonista. El argentino es un depredador que en cuanto huele la sangre muerde y su ataque suele ser demoledor. Doblete en apenas un minuto que dejaba el partido encarrilado, pero no sentenciado. El resultado cayó como una losa sobre las espaldas de los segovianos que venían que no había forma de quitarse de encima de encima la presión de los isleños y que apenas incordiaron a Carlos Barrón.

Cuando el Palma Futsal se pone el traje de luces, la faena es de campanillas. Los locales siguieron insistiendo sin confiarse con el resultado y Bruno Taffy redondeó una primera parte perfecta con el tercer tanto de la noche al aprovechar un rechace de Thiago, que pudo parar a Diego Nunes pero no al ariete brasileño. Si en algo ha mejorado mucho el Palma esta temporada, al margen de la estrategia, es en las segundas jugadas. Diego Nunes envió el balón al palo sobre la bocina.

El marcador condicionó la segunda parte para el rival. Si daba un paso al frente podía caer goleado y si apostaba al contragolpe la posibilidad de meterse en el partido era mínima. Y más cuando se dio cuenta que el Palma no baja la intensidad por mucho que pueda tener un marcador cómodo. La primera acción tras el descanso fue un serio aviso de Tomaz que escupió el palo derecho de la portería de Thiago. La segunda de Mati Rosa la salvó el meta rival.

El Naturpellet Segovia trató de asomar la cabeza en más ocasiones en la segunda mitad pero apenas pudo crear ocasiones de peligro pese a que dio un paso al frente. Diego Nunes, Taffy, Mati Rosa, Catela o Joao, este último tras una brillante jugada de todo el equipo, trataron de ampliar la ventaja pero no tuvieron el acierto de la primera parte. Con el paso de los minutos, el Palma se fue cargando de faltas hasta que cumplió el cupo. El rival trató de presionar al rival y jugó con portero-jugador. La mejor ocasión de los segovianos fue un doble penalti que paró Nico Sarmiento, que salió del banquillo solo para esta acción y mantener la portería sin encajar.

Los isleños aprovecharon el juego de cinco rival para redondear el marcador. Tomaz marcó el cuarto a puerta vacía y Diego Quintela redondeó la función con el quinto tanto de la noche. Es la cuarta vez en diez partidos que el Palma Futsal no encaja goles.

Los mallorquines vuelven a ostentar la primera posición de la clasificación y la semana que viene visitarán al Levante UD. Antes del descanso navideño jugarán siete partidos entre los de Liga y la Copa del Rey que marcarán las opciones del Palma de seguir en una posición tan privilegiada.