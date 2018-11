Otro UCAM-Obradoiro... y Juárez en el ojo del huracán

El UCAM Murcia-Obradoiro nunca fue un partido más y el de este domingo (12:30 horas) en el Palacio parece que tampoco. Más allá de aquel polémico ascenso murciano de finales de los 80 y que acabó con el cuadro gallego recuperando su sitio en la élite por la vía judicial muchos años después, universitarios y santiagueses se han disputado varios playoff en LEB tras el cambio de siglo y ahora, con ambos asentados en la élite, siguen teniendo ciertos paralelismos. En el banquillo compostelano lleva asentado años Moncho Fernández, entrenador que debuto en la ACB de la mano del entonces CB Murcia y que tuvo que salir tras dos victorias y nueve derrotas en diciembre de 2009.

Cosas del destino, el técnico gallego podría ser quien detonara que otro 'novato', Javier Juárez, corriese la misma suerte. Alejandro Gómez ha apostado este año de nuevo por un preparador con proyección, como hizo con Moncho u Ocampo, pero los excelentes números en Champions League no tienen correlación en la Liga Endesa: dos victorias y cinco derrotas. Si hubiese un cambio no será culpa de Moncho, que mantiene un gran recuerdo de su rápido paso por Murcia, sino de la propia inercia universitaria. "Entiendo los nervios de la afición, los números no son los de las temporadas pasadas. Hay mucha gente joven, y algunos debutantes, yo también lo soy, pero necesitamos a nuestro público" explicaba Juárez.

En el UCAM Murcia llega tocado Kevin Tumba, renqueante de su lesión de hombro. En el Obradoiro tampoco está al máximo nivel físico el base Pepe Pozas, aunque se espera que juegue. Son hombres destacados en el combinado gallego el griego Kostas Vasileiadis (13.6 puntos de media) y en la pintura Nacho Llovet y el eslovaco Vladimir Brodziansky.