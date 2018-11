Un Jumilla sin Donovan se prueba ante el Villanovense

El Jumilla tiene un nuevo reto en el Romero Cuerda este domingo (17:00 horas). Se enfrenta al Villanovense, un equipo muy mejorado desde la llegada de Julio Cobos al banquillo hace unas semanas y que sólo perdió (mereciendo el empate) en La Condomina ante el líder UCAM. La escuadra de Leonel Pontes también sigue creciendo, sólo ha perdido un partido en las últimas siete jornadas, y el técnico luso se ve capacitado para acercarse a los puestos de playoff.

Donovan Wilson, el referente ofensivo del Jumilla, no viajó hasta suelo extremeño por unas molestias musculares que le aquejan desde este viernes. Esto dejará a Carlos Álvarez, que ya fue titular la semana pasada, como el punta vinícola. Y es en esa parcela, en la materialización de ocasiones, donde Pontes se muestra más preocupado al entender que no se materializan apenas las ocasiones generadas. No se descarta que pueda entrar en el once inicial Óscar Rico, que marcó el gol del triunfo ante el Sanluqueño.

