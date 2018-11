El Jimbee Cartagena se mete en un buen lío

El Jimbee Cartagena no levanta cabeza. Más allá del cambio de entrenador, el cuadro portuario necesita algo más. Cayó ante el Levante (3-6) un partido que incluso casi salva, como hizo ante el Barça, pero esta vez la fortuna le fue esquiva. Porque un partido tiene 40 minutos, y si se regalan 20, luego todo es más difícil. El equipo caía 0-4 al descanso, y aunque se puso a tiro del empate, los granotas acabaron ajusticiándole. Y lo que es peor, no es cuestión de que se escape el sueño de la Copa de España, es que el descenso sigue a sólo tres puntos.

Un primer tiempo muy malo. Fernández, el de siempre, rozó el gol en el inicio, pero Raúl Jiménez lo desvió al palo. Marcao paró lo que pudo, pero su defensa dio demasiadas facilidades. Toro, tras una gran jugada de Alonso marcó el primero en el 8', de forma similar Cecilio hizo el 0-2 en el 15', pero como el equipo ya llevaba cinco faltas, poco después Toro firmó el 0-3 de doble penalti. En ataque, un acertado Raúl Jiménez evitó que los intentos de Rahali, Eka o Batería vieran puerta. En el 16', a la desesperada, André Broncanelo colocó a Juanpi de portero jugador, y en la siguiente jugada Gallo puso el 0-4.

Con el Levante relajándose con el paso de los minutos, el Jimbee se lo fue creyendo. Primero Marcao evitó dos goles cantados de Alonso y Cecilio en la misma jugada y después Raúl Canto puso el 1-4. Quedaban 14 minutos, todo un mundo. Fernández lo intentaba y Rahali transformaba el segundo en el 31'. En la jugada posterior, Eka colocaba el 3-4 en el electrónico faltando 8 minutos. Como en el día del Barcelona, se soñaba con una igualada, o incluso un triunfo, pero el Levante volvió a apretar. Alonso enviaba el balón al palo y viendo que no quedaba tiempo, André puso de nuevo a Juanpi en el juego de cinco. En el último minuto, con el Jimbee totalmente volcado, el portero Raúl Jiménez marcó desde campo propio y Márquez puso el 3-6 definitivo.

Noticias relacionadas Ficha técnica del Jimbee Cartagena-Levante