Homenaje al cine segoviano

La Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia ha entregado el As de Segovia a la reconocida directora y guionista polaca Agniezka Holland y a tres cineastas segovianos: Lucía Jiménez, Luis Callejo y David Pinillo. La Gala del cine ha estado dirigida por Llum Barrera en el ágora del campus María Zambrano.

Tras haber homenajeado a cineastas como Claude Lelouch, Carlos Saura, José María González Sinde, Jaime Chávarri, Jan Švankmajer, Andrei Konchalovsky, Icíar Bollaín, Emilio Gutiérrez Caba, Margarethe von Trotta, la productora Esther García, los directores Manuel Gutiérrez Aragón y Fernando Colomo, MUCES ha rendido tributo a la cineasta polaca más reconocida en el mundo: Agnieszka Holland. Reconocida internacionalmente por sus politizadas contribuciones a la nueva ola del cine polaco está considerada como una de las más prominentes y premiadas cineastas de su país.

Nominada en tres ocasiones a los Oscar y madre de la también directora Kasia Adamik, Holland, que comenzó su carrera como asistente de dirección de Andrzej Wajda y Krsysztof Zanussi, es autora de filmes como Provincial Actors, Premio Internacional de la Crítica en Cannes en 1980, una crónica de las tensas relaciones entre bastidores de una pequeña compañía de teatro que sirve como metáfora de la situación política polaca contemporánea; Fever y A Lonely Woman (1981). Justo después emigraría a Francia por la situación de sitio en Polonia. Desde allí también ha dirigido Olivier, Olivier (1992); Vidas al límite (Total Eclipse, 1995); Washington Square (1997); Julia Walking Home (2001), The Healer (2004), In Darkness (2011) y, entre otros,muchos capítulos de algunas de las series más populares de los Estados Unidos, como “The Wire”, “Treme”, “The Killing”, o “House of Cards”.

El cine desde Segovia. Reconocimiento a Lucía Jiménez, Luis Callejo y David Pinillos

Además, este año MUCES ha homenajeado a tres cineastas segovianos que han despuntado en el cine y en la televisión y cuyos trabajos llegan a las pantallas españolas gracias a su trabajo y dedicación: la actriz Lucía Jiménez, el actor Luis Callejo y el director y guionista David Pinillos, Goya al “Mejor Director Novel” en 2011 por la dirección de Bon appétit, además de director de series como “Velvet”, “Las chicas del cable” o “Tiempos de guerra”, entre otras, y editor de casi una veintena de películas. “