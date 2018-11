Rivera llama al "voto útil" para evitar que el "populismo" entre en la Junta

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha apelado en Sevilla, en la que ha sido su primera intervención en acto público de campaña para arropar al candidato Juan Marín, al "voto útil" para conformar un gobierno limpio, que no sea un intercambio de cromos de un partido salpicado por los ERES a otro manchado por la Gurtel. El voto naranja puede contener la entrada de "los populistas" en el Gobierno andaluz, de la mano de Susana Díaz, según el líder naranja. Rivera se ha mostrado confiado de que el PSOE va a pactar con Podemos si necesitaran los socialistas asegurarse la Junta, tras las votaciones del 2D, porque "en Andalucía se va a imponer el sanchismo", al que calificó como "una plaga bíblica" que se traducirá en que "si el PSOE tiene que retener la Junta para no verse en la obligación de triturar los papeles que tiene en San Telmo, llegará a un acuerdo con Podemos. No me lo estoy inventando, ya están gobernando España con Podemos". Después diría que, si los populistas entran en el poder, recuperarán el impuesto de sucesiones y advirtió: "Como gobierne el PSOE otra vez y se apoye en Podemos, preparad las carteras en Andalucía porque Podemos os va a meter la mano en la cartera y os va a subir de nuevo el IRPF y os va a implantar el impuesto de sucesiones".

Aunque Ciudadanos sale con la aspiración de ganar estas elecciones, las declaraciones de Albert Rivera reconocían implícitamente que puede que PSOE y Podemos sumen la mayoría para conformar gobierno y, eso, implicaría que han obtenido más votos que la suma de Ciudadanos y PP. También volvía a decir que si "hay un sólo escaño más para cambiar el gobierno, Ciudadanos encabezará un nuevo gobierno para Andalucía, pero tenemos que ganarles en las urnas".

Albert Rivera volvió a esgrimir el mensaje de la regeneración política y mostró a su partido como una formación inspirada en los valores de la "libertad, la igualdad y la honradez". Esa nueva ética de un partido fresco que carece de mochila de malas prácticas es lo que, según Rivera, necesita Andalucía, y no un cambio que venga a modificar "el partido de los ERE por el partido de la Gürtel". Al PP le dijo que es el partido de las "colecciones de derrotas" en Andalucía, y ellos quieren ser el partido de la "nueva colección de la esperanza". Andalucía necesita un gobierno que "no esté pediente de los juzgados, porque aquí se está más pendiente de los juzgados que de gobernar". Añadió que en la cabeza del PSOE está el "tic tac" del reloj "de las sentencias de los ERE".

Eliminar las "fundaciones fantasmas"

Juan Marin, por su parte, se ha comprometido a eliminar, si es elegido presidente de la Junta el próximo dos de diciembre, las "fundaciones fantasmas" que ha creado el PSOE para invertir ese dinero malgastado en políticas sociales. También repitió que acometerá una auditoría de ese dinero espúreo, como primera medida si tiene la confianza de los andaluces. Marín acusó ayer a Susana Díaz de esconder los problemas de los andaluces, como los de la sanidad, y de meterle el "miedo" en el cuerpo a los andaluces a la hora de ir a votar cambio. "El miedo lo tienen que tener ellos": "Susana Díaz sólo está interesada en el sillón de San Telmo". Y zanjó: "Pues que se vaya despidiendo".

Sin Andalucía no se gobierna España

El discurso de Albert Rivera, aunque se presentó como un andaluz: "Andalucía va en mi sangre y en mi ADN", tuvo muchas referencias a la política nacional. El cambio que se vilumbra, a ojos de Ciudadanos, para Andalucía de la mano de la formación naranja, tendrá su traslación a España. Los primeros aplausos los arrancó con la afirmación de "sin Andalucía no se puede ser presidente de España, así que contad conmigo". La nueva política de España no puede "dar la espalda" a Ciudadanos, reiteró.

Reparto de jueces

Albert Rivera acusó a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, a quienes llamó "hijos del bipartidismo" de jugar al espectáculo y actuar como "Pimpinela", que se pelean en público pero son hermanos". "Se pelean, se quitan la palabra y mangonean en la justicia", en relación al reparto de jueces del Consejo General del Poder Judicial". Y exhibió a Ciudadanos como el único partido que ha renunciado a participar en ese mangoneo de la justicia. También conminó a Pedro Sánchez a convocar elecciones de inmediato y a no "marear" a los españoles con los presupuestos.

También intervino en el acto Inés Arrimadas que, entre otras acusaciones al gobierno socialista, afirmó que es "la gran losa para Andalucía".

Con banderas europeas, españolas y andaluzas agitadas, aplausos y gritos de presidente ha sido recibido el líder nacional, Albert Rivera, en el Muelle de las Delicias, en un día soleado, a las orillas del río, cerca de los Remedios, uno de barrios conservadores de Sevilla. El mitin reunió a millar de militantes y simpatizantes naranjas. Rivera interviene el domingo Cádiz.