Para Javier Fernández dejar la política permite "decirles a algunos que se vayan al cuerno"

El Presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, recibió esta pasada noche, el galardón "Antena de Oro" que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España; durante el transcurso de la gala en el Gran Casino de Aranjuez en Madrid y tras recoger el galardón que destaca su trayectoria al frente del gobierno de la comunidad, Fernández, que encara ya su último año al frente del gobierno regional aprovechó para asegurar que "cuando uno se va de la política debe tener claras dos cosas: que el pasado no es lo que pasó, sino lo que recuerda y la segunda que recuperas el derecho de decirles a algunos que se vayan al cuerno".

Fernández hizo un símil además entre los "robots" del futuro y algunos de los actuales dirigentes políticos por su comportamiento alejado al de la política de antaño cuando "hubo un tiempo en el que lo que importaba no era ser de los nuestros; en el que nadie quería representar él solo la parte sana de España, en la que no se practicaba la política del instinto, esa que prefiere sentir a comprender". Añadió que en aquellos tiempos las "burocracias de los partidos no actuaban con una lógica caníbal"