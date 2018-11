El derbi sin Yuri

Yuri volverá a ser la principal ausencia de la Deportiva pero en esta ocasión a diferencia del partido del pasado fin de semana Jon Pérez Bolo recupera al extremo Pichín y al lateral Son.

Los blanquiazules esperan poder ofrecer un buen expectáculo lo mismo que ocurrió hace quince días frente al Real Madrid Castilla. La escuadra berciana pretende mantener su buena línea de juego en el Toralín , donde solo el filial de Las Palmas sumó un punto.

El derbi provocará la mejor entrada de la presente temporada con algo más de mil quinientos aficionados de la Cultural, el buen ritmo de venta de localidades por la semana apuntan a que se superará los 5.700 del partido del Castilla llegando a rozar según la más previsiones más optimistas el lleno.

Por su parte la Cultural afronta el partido con la intención de alcanzar los puestos de promoción, el conjunto que dirige Víctor Cea acude a Ponferrada con la baja de Zelú, autor del gol del empate ante el Fuenlabrada. A pesar de atravesar en números su mejor racha, no termina de convertirse en el equipo solvente que se le presuponía. EL conjunto leonés es el mejor visitante del grupo, pero lo ha hecho sufriendo en exceso ante At. Madrid B, Unionistas y Unión Adarve. La victoria le pondría a un punto de los bercianos, la derrota le dejaría bastante tocando colocándose a siete puntos de la escuadra de Bolo y podría en duda la continuidad del técnico mientras que el empate no dejaría ningún daño colateral.

Es el derbi número 87, la mitad de ellos, 17 en Segunda B, 24 en Tercera y 2 en Copa del Rey, disputados en Ponferrada con un balance hasta el momento de 22 victorias blanquiazules, 9 empates y 12 triunfos culturalistas aderezados con 62 goles locales y 53 visitantes. Al presente llega el líder tras ceder un solo empate en su estadio (16 puntos de 18), pero con la primera derrota recién salida del horno que rubrica una racha reciente de un victoria en cinco partidos. Enfrente, una Cultural que no pierde desde hace dos meses y que solo ganó uno de los cuatro último encuentros, habiendo empatado los dos últimos en el descuento.

ALINEACIONES PROBABLES:

SD PONFERRADINA:Gazzaniga; Son, Jon García, Zabaco, Ríos Reina; Saúl Crespo; Pichín, Sielva, Isi, Carnicer; David Grande.

CULTURAL:Palatsi; Saúl, Iván González, Romero, Escalante; Bernal, Sergio Marcos; Hugo Rodríguez, Señé, Antonio Martínez; Aridane.

ÁRBITRO:Martínez Santos (Galicia).