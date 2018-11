Derbi sin goles

Ponferradina y Cultural empataron en un partido con pocas ocasiones de peligro, y las únicas fueron de la escuadra berciana. La Deportiva se mostró superior en la primera parte mientras que la Cultural dominó en la segunda sin tirar entre los tres palos.

Como todos los derbis , el partido se vivió con intensidad en las gradas del Toralín. La afición berciana agradeció el intenso esfuerzo de su equipo , que volvió a demostrar su solidez defensiva y aunque tuvo ocasiones, sobre todo en la primera parte, no fue capaz de plasmarla en el marcardor.

La SD Ponferradina sumó un punto en un intenso derbi ante la Cultural Leonesa marcado por el excelente ambiente en las gradas de El Toralín. La afición blanquiazul arropó el intenso trabajo del equipo, que volvió a mostrar su solidez defensiva, pero no logró materializar ninguna de sus oportunidades.

El equipo sufrió muy pronto la lesión de Jon García, que fue sustituido por Fran Carnicer en el minuto 10 tras un golpe en la rodilla izquierda, este inesperado cambio trastocó los planes de Bolo que tuvo que dar entrada a Fran Carnicer y echar a la banda derecha a Jorge García para retrasar a Son al lateral derecho.

Saúl obligó a intervenir a Palatsí con un buen disparo desde fuera del área. La jugada continuó y acabó en otro intento de Jorge García, también neutralizado por el portero. Además, el equipo generó peligro especialmente a balón parado. Los saques de esquina fueron una constante sensación de riesgo, pero no llegó el remate definitivo.

El primer lanzamiento visitante llegó poco antes del minuto 40, pero el intento de Hugo Rodríguez se fue muy desviado. Justo antes del descanso, Isi sirvió de cabeza para un remate de chilena espectacular de David Grande, pero el balón salió centrado y acabó en las manos del portero.

En la segunda mitad la Cultural logró hacerse con la posesión del balón, pero sin traducirla en peligro claro. La Deportiva multiplicaba el trabajo para evitar sustos y mostraba ambición para buscar sus oportunidades.

Respaldados por su público, los bercianos se esforzaron en busca del gol de la victoria, pero no llegaban las ocasiones claras para ningún bando. Los visitantes lo intentaron con disparos lejanos que no encontraron portería. Los blanquiazules trataron de sacar partido a las recuperaciones, la velocidad y las acciones a balón parado, pero no llegó la alegría completa para sus seguidores.

0 SD PONFERRADINA: Gianfranco; Jon García (Fran Carnicer, min. 10, Pablo Espina, min. 81), P. Trigueros, Míchel Zabaco, Ríos Reina; Óscar Sielva, Saúl; Son, Jorge García (Dani Pichín, min. 75), Isi; y David Grande.

0 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA: Palatsí; Saúl, Iván González, Vicente (Albizua, min. 69), Nicho (Víctor, min. 79); Sergio M., Martínez (Ortiz, min. 47); Hugo Rodríguez, Eneko, J. Señé; y Aridane.

Árbitro: Martínez Santos (Comité Gallego). Mostró tarjetas amarillas a Son, Jorge García y Óscar Sielva por la SD Ponferradina y a Saúl, J. Señé e Iván González por la Cultural y Deportiva Leonesa.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 del Grupo I de Segunda División B disputado en El Toralín ante 7.922 espectadores.