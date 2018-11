Rivera llama a la "rebelión cívica" para tener la llave del cambio en Andalucía

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a insistir hoy en Cádiz en un acto público de campaña en el Palacio de Congresos, ante un auditorio de cerca de un millar de personas, en la idea de que el cambio en Andalucía tiene que por centro liberal, de la mano de un partido que cree en la regeneración política. Rivera ha llamado a los andaluces a emprender una "revolución cívica con una urna y un voto" para dar un giro sorprendente tanto para el PSOE como para el PP y tener la llave que permita propiciar el cambio en Andalucía. "Algunos están durmiendo la campaña para que la gente no tenga interés en votar. Eso es lo que hay que hacer, id a votar. Si no quieren que haya cambio, hay que hacer el cambio y si los que han robado durante tanto tiempo del dinero público no quieren cambio, hay que provocar el cambio". Es por ello que el líder naranja ha conminado a los andaluces a salir a votar y que haya una participación masiva. El liberalismo es el antídoto del populismo y Rivera ha llamado a votar a los andaluces para impedir que el sanchismo, que gobierna en Madrid de la mano de los populistas y los nacionalistas, entre en la Junta. María Jesus Montero, consejera de Hacienda y Susana Díaz "callan sobre la financiación autonómica", porque el PSOE andaluz "ya no pinta nada en el PSOE de Sánchez, manda el señor Iceta". Ciudadanos aspira a consolidarse como segunda fuerza política, según los últimos sondeos. La provincia gaditana, la cuna del constitucionalismo, como ha dicho Rivera, es la tierra de donde procede el candidato Juan Marín, que es natural de Sanlúcar de Barrameda. En esta provincia, junto con Sevilla y Málaga, Ciudadanos tiene muchas expectativas de superar al PP en esa reñidísima pugna por ocupar el segundo puesto. Por eso juan marin ha vuelto a pedir el apoyo a los populares: "Tras 40 años de gobierno del PSOE, yo sí, yo quiero liderar un gobierno con el apoyo del PP, porque queremos un problema de cambio".

