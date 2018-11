Pedro Sánchez apoya a Susana Díaz para conseguir una "mayoría rotunda"

El acto electoral de este domingo en Chiclana de la Frontera era el primero y puede que el último por los compromisos internacionales del presidente del gobierno en el que coinciden Pedro Sánchez y la presidenta de la Junta en esta campaña de las elecciones andaluzas.

Sánchez viajó a Andalucía para arropar a la candidata socialista y pedir a los militantes y simpatizantes que nadie se quede en casa el día 2 de diciembre porque "necesitamos una mayoría rotunda para que no haya bloqueos y para que Andalucía siga avanzando de la mano de Susana Díaz". El secretario general del PSOE y presidente del gobierno reiteró su compromiso con la comunidad y el Estatuto de Autonomía. "Nosotros vamos a cumplir y si Andalucía representa en términos sociales el 17,8 de la población total en España, mismas inversiones públicas. Ese es el compromiso del gobierno de España", afirmó Sánchez entre los aplausos de los asistentes.

En referencia al resto de partidos, el presidente también afirmó que "no se puede despreciar Andalucía para luego intentar gobernarla".

Previamente, la candidata Susana Díaz también había alertado contra "la coalición de perdedores" que "están pensando como se unen para parar al PSOE, para parar Andalucía, para bloquear esta tierra". Y frente a eso, Díaz se muestra orgullosa de su campaña en positivo.

Al comienzo de su intervención, la candidata socialista calificó el acto de Chiclana como "el más bonito de su campaña electoral". "Pedro y yo, empujando para que nadie nos bloquee".

Eso fue antes de que una asistente al acto desplegara una pancarta en la que se podía leer "Susana corrupción, voto nulo" y profiriera gritos contra la presidenta de la Junta. Tras un momento de tensión, Díaz pidió a los socialistas "con o sin carné" que no lleven nunca la crispación al debate político. "Nosotros no somos así. Nunca lo hagáis. Dejad que todo el mundo se exprese libremente. No insultéis, no ataquéis y nunca vayáis a un acto de otro partido partido político sino es para escuchar y ver que nos ofrecen", concluyó la candidata.

El acto se desarrolló entre botas de vino de una bodega de Chiclana, localidad donde Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz en las primarias. Unas mil personas lograron entrar y mucha gente se quedó fuera. Tras el mareo de uno de los asistentes, Díaz intentó animar a los descolocados asistentes pidiendo a Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE-A, que no vuelva a organizar actos en sitios pequeños porque en el PSOE, ha dicho, "llenamos siempre".