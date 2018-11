Castigo excesivo (1-3)

No pudo ser. Se intentó, por momento pareció que se podría, pero al final llegó una nueva derrota que además, como dato adjunto llevaba la marcha de Sandoval.

El Córdoba no mereció un resultado tan abultado en contra. Incluso no mereció perder, aunque tampoco ganar. Pero el mal endémico sigue ahí y no acaba de salir. Arriba el equipo no acaba las jugadas como debe hacerlo, atrás seguimos con errores de concentración y encima, esa pizca de mala suerte, se sigue cebando con esta plantilla. El Córdoba lo intentó todo e hizo muchas cosas bien, pero no pudo con un Cádiz muy serio, muy a su estilo, que se llevó tres puntos para seguir arriba.

Los últimos minutos decidieron un choque que parecía abocado al empate, pero que se resolvió a favor de los gaditanos con dos goles prácticamente en el último suspiro.

El partido respondió bastante a lo que se pudiera esperar, con un Cádiz muy ordenado y serio en defensa, ante el equipo de Sandoval, bullicioso desde el comienzo pero con su habitual falta de mordiente, que en la primera parte se hizo muy evidente. Jovanovic estrelló un balón en el palo a los ocho minutos, pero los blanquiverdes tuvieron más llegadas claras con Aguado y Javi Galán. Todas con el mismo resultado.

Sin embargo, fue comenzar el segundo tiempo y se agitó todo. Manu Vallejo adelantó al Cádiz en su primera llegada. Los cordobesistas pidieron falta en ataque, pero el tanto del chiclanero subió al marcador. Apenas dos minutos después empató el Córdoba. De las Cuevas enganchó un zapatazo en la frontal del área grande y batió por bajo a Cifuentes. En apenas 7 minutos el Arcángel se vino arriba. Más de mil gaditanos y la afición local entraron de nuevo en calor a pesar de lo desapacible de la tarde.

Con el paso de los minutos el Córdoba se fue haciendo dueño del balón pero con escaso acierto arriba. Solo De las Cuevas estuvo cerca de marcar el Segundo tras estrellar un balón en el larguero en el lanzamiento de una falta.

Enfrente, el Cádiz, paciente y viendo el escaso peligro cordobesista, aguardó su momento, que llegó en el último minuto con un gran gol de Marcos Mauro. Ahí ya desapareció el Córdoba, que en la prolongación recibió un castigo excesivo con el tanto de Aketxe.