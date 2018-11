Un partido de ida y vuelta con Christian Santos en el once

Natxo González augura un intercambio de golpes mañana ante el Almería. El técnico del Deportivo ha alabado a un rival "que tiene buenos números en casa, con cuatro victorias y además marcando goles, un equipo alegre, fresco, rápido en las transiciones defensa-ataque".

Será un partido en el que los coruñeses buscarán una victoria que los sitúe en puestos de ascenso directo, aunque esa es una cuestión "que no le quita el sueño" al mister: "genera ilusión pero no es lo que más me ilusiona".

Christian Santos / RC Deportivo

El preparador vasco desplaza a 19 hombres a Andalucía, uno más de los necesarios "por si acaso", reconocía entre risas. En la citación no figura Pedro Sánchez ya que no se ha recuperado a tiempo. Viajan todos a excepción de los lesionados (el propio Pedro y Dubarbier), Gerard Valentín por decisión técnica y Carlos Fernández, concentrado con la selección sub'21.

Precisamente el técnico del Deportivo ha revelado quién será el sustituto de Carlos Fernández en el ataque: será Christian Santos, luego de su gran actuación en el partido disputado en el Trofeo Teresa Herrera frente al Athletic Club de Bilbao. "Es el delantero más distinto que tenemos, el más rematador, más de área; tengo alguna variante, pero no creo que por jugar él cambie nuestro estilo", comentó Natxo González.