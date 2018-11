Pedro Puy: "La oposición quiere abrir en canal la gestión sanitaria"

La comisión de investigación de la sanidad seguirá adelante con o sin participación de la oposición. En la entrevista del domingo en la SER, el portavoz del PP, Pedro Puy, aclara que su grupo investigará si la gestión del gasto sanitario ha tenido que ver con la muerte de un paciente en el PAC de A Estrada, ocurrida este verano.

Sobre el abandono de En Marea, PSOE y BNG de esa comisión, después de que el PP no aceptara su listado de comparecientes, lo atribuye a un intento de prolongar en el tiempo esa auditoría al sistema sanitario gallego. En ese sentido explica, "nosotros estamos dispuestos, estuvimos dispuestos y estaremos dispuestos a colaborar con la oposición para que pueda hacer su trabajo parlamentario, ahora bien, no vamos a hacer el juego a una oposición que quiere abrir en canal la gestión sanitaria". Entiende que eso no es bueno y que En Marea, PSOE y BNG "están presentando propuestas que son inasumibles en cualquier cámara porque van dirigidas a alargar indefinidamente la investigación y no tanto a llegar a conclusiones", termina diciendo, "nosotros a eso no vamos a jugar".

El portavoz popular se ha referido también a la comisión de investigación de O Marisquiño que el PP avaló a pesar de estar bajo investigación judicial, un argumento que el partido ha utilizado en otras ocasiones para evitar comisiones parlamentarias.

Ahora, Pedro Puy insta a la oposición a presentar una iniciativa para cambiar en ese sentido el reglamento de la cámara gallega. "Si el PSOE quiere que hablemos de que los temas que están sub judice no se investiguen en sede parlamentaria, la cuestión es plantear una reforma del reglamento del parlamento y, posiblemente, nosotros veríamos eso con buenos ojos".

Recuerda Pedro Puy que los populares apoyaron la investigación sobre el siniestro ocurrido en Vigo porque los afectados merecen respuestas y no se dieron desde el ayuntamiento.