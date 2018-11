Los vecinos del puerto de Ibiza siguen denunciando la contaminación acústica en la zona

La Asociación de Vecinos Sa Riba sigue denunciando la contaminación acústica existente en las calles del puerto de Ibiza desde mayo a octubre. Aseguran en un comunidado que durante la temporada turística, el ruido electrónico se multiplica en los altavoces de los bares, instalados en las puertas y en el exterior, sin limitadores. Lamentan que hasta ahora el ruido del puerto de Ibiza parece "inexistente e invisible" para los políticos, es un problema sin resolver. Todo ello a pesar de que resaltan que organismos como ICOMOS, en sus informes sobre Ibiza, han destacado la necesidad de implantar medidas de sostenibilidad y han subrayado que hace falta resolver la situación de ruido existente.

Desde la Asociación señalan que en el pleno de 2 de agosto de 2016 el Ayuntamiento de Ibiza aprobó por unanimidad iniciar los pasos necesarios para la declaración de Zona de Protección Acústica Especial. A partir de entonces se hicieron mediciones que que tuvieron lugar en el año 2016 y 2017. Aseguran que desde la corporación no se informó de los resultados obtenidos, por lo que se solicitaron por escrito algo que se ha repetido en las sesiones plenarios de junio y julio del presente año.

Asimismo, destacan que se han expuesto las situaciones que hacen difícil la convivencia en Sa Penya y Sa Riba. Se ha informado de que, en contra de lo establecido por la Constitución, los vecinos de estos barrios "no son iguales en derechos a los que viven en otras calles de barrios de Vila".

Se han subrayado como aspectos negativos: la contaminación acústica, el ruido que emite el cabaret Lío, que no está insonorizado; los macroconciertos que se celebran en la calle sin limitadores; el incumplimiento del PEPRI en cuanto a sobreocupación, la falta de la zona verde que está establecida en la esquina de Cipriano Garijo y Vicent Soler; la no recogida de mobiliario durante la noche. Se recordó que los desfiles de discoteca son ilegales ya que se trata de publicidad dinámica prohibida en los puertos, que no puede estar acompañada de altavoces ni de ruido; también, que no hay espacios infantiles para los niños. La apertura de terrazas hasta las 4 de la madrugada es otra concesión inexplicable, ya que imposibilita el descanso por la gran cantidad de establecimientos de ocio existentes.

Apuntan que el Consistorio ha entregado los resultados de las mediciones realizadas, pero sólo las del año 2017. Con estos datos se comprueba que el nivel de ruido que existe por la tarde y por la noche siempre supera los límites establecidos, y así se especifica en las conclusiones del informe. Se repiten – en más de diez días- las mediciones en las que se superan los 70 decibelios. De acuerdo a los datos conocidos por la prensa, ahora se sabe que en estas calles hay más ruido que en las del West End de Sant Antoni.

Resaltan que Las actuaciones que el Ayuntamiento de Sant Antoni está realizando contra el ruido, su existente declaración de Zona de Protección Acústica Especial, contrastan con la inactividad del ayuntamiento de Ibiza, que queda muy atrás en el cumplimiento de leyes contra el ruido y en protección de derechos. Hay que resaltar que Vila forma parte del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que también es Ciudad Amiga de la Infancia.

Para solucionar esta situación de desprotección los vecinos pidieron el el pasado 10 de octubre al Consell Insular de Ibiza que proceda a la declaración de Zona de Protección Acústica