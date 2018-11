0-1. Frenazo a la euforia en Can Misses

Avisó Andrés Palolp que no debía tener en cuenta la posición en la tabla del Don Benito y no se equivocó. La UD Ibiza ha visto truncada su excelente racha de las últimas semanas con una insperada derrota en Can Misses en un encuentro con demasiados contratiempos y un arbitraje muy protestado que deseperó a los aficionados locales. Antes de comenzar el choque se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente de la UD Ibiza.

Palop ha movido una sola pieza en el once inicial, con la entrada de Riverola en sustitución del sancionado Iosu. Los locales no han entrado con buen pie en el choque, costaba pisar el campo contario, mientras que los visitantes, que no habían sumado hasta ahora ningún punto fuera de su estadio han salido con una intensidad extra, con un juego muy físico, y aprovechando cualquier parón en el juego o faltas para protestar airadamente al colegiado Garcerán Docio.

Una presión que ha dado sus frutos con una rigurosa expulsión de Núñez que ha visto dos amarillas en 34 minutos por dos faltas en la zona ancha.

Los locales se quedaban en inferioridad con mucho tiempo de juego por delante. El conjunto ibicenco no ha jugado bien en los primeros 45 minutos, con un fútbol plano, sin llegadas con peligro al marco contrario Solo Rodado ha mantenido el tono de las últimas semanas y ha estado a punto de abrir el marcador con un gran disparo desde fuera del área que ha rechazado el portero visitante. Antes probó fortuna con una acrobática chilena. No había manera de dominar el encuentro, ni de crear peligro y el Don Benito estaba cómodo en el terreno de juego, aunque sin inquietar tampoco a Alex.

Tras el descanso un nuevo jarro de agua fria. Pepe Bernal, uno de los destacados del conjunto extremeño, aprovechaba un balón muerto en la frontal y su disparo preciso batió por bajo a Alex. Los jugadores del Ibiza protestaron falta previa del delantero Aguado a Verdú y la respuesta del colegiado fueron dos amarillas más para los ibicencos.

El juego se embarulló más y más, con interrupciones, pérdidas de tiempo de los visitantes y un Ibiza que no supo manejarse en ningún momento en este escenario muy diferente a lo que se esperaba. El juego efectivo fue mínimo durante la segunda mitad

Palop buscó más mordiente en banda dando entrada Fobi por Grima y con más corazón que cabeza los ibicencos buscaron el marco de Leo. Borriello fue otro de los recambios a falta de 20 minutos buscando aprovechar su altura con un fútbol más directo y la última carta fue de la de Armenteros. Pero no hubo muchos balones bombeados al área, tan solo un buen centro de Fobi al que no llegó Borriello por centímetros. El conjunto extremeño ha sabido manejarse a la perfección, encerrándose en su campo para controlar el dominio infructuoso de los locales, que han acabado desesperados con el arbitraje, con amonestaciones postreras para Chavero y Borriello y con la expulsión del asistente de Palop para llevarse los 3 puntos de Can Misses. Es la cuarta derrota de los ibicencos en su estadio esta temporada.

El choque pasa factura también porque en la próxima jornada ante el Cartagena el Ibiza no podrá contar con Nuñez y Borriello por sanción.