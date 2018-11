"Musho Beti" para este Guada

BETIS DPVO 7 - CD GUADALCACÍN 1

Chaparrón de fútbol y de goles en la Ciudad deportiva Luís del Sol del Betis Deportivo, muy superior al Guadalcacín en todas las fases del juego. La diferencia entre los dos equipos resultó abismal, tal y como además, refleja la clasificación. El aspirante al ascenso no tuvo piedad ante un rival que mostró muchas lagunas defensivas y que nunca inquietó al filial. En la primera parte, sólo contabilizar un disparo de Galiano desde el centro del campo como único lanzamiento entre los tres palos de los jerezanos.

La lluvia pudo condicionar mucho el partido. Y es que fue mucha la cantidad de agua que cayó sobre el campo, que a pesar de drenar bien, presentaba charcos especialmente en las bandas, que impedían que el balón circulara como se esperaba.

En el minuto 3 pudo llegar el primer gol de los sevillanos. Un centro de Iván Romero raso acabaría con el disparo de Rober ligeramente desviado. A los 10 minutos sí que acertaría el equipo verdiblanco. Un fantástico pase interior de Rober lo aprovechaba Iván Navarro, que le gana la espalda a la defensa del Guada y ante la salida de Lebrón, pica por encima del portero para adelantar al Betis Deportivo.

Y había empezado el vendaval de los sevillanos. El primer y único acercamiento del Guada fue en un centro de Pablo Pérez que no llega a rematar de cabeza Juanjo por poco. A renglón seguido, el único disparo entre los tres palos. El mencionado de Diego Galiano que atrapa fácil Carlos Marín. La respuesta del Betis en un remate fallido de Rober al centro de Iván Romero.

El segundo llegaría a los 20 minutos del encuentro. Pase largo de Abreu y Nieto, que vuelve a dejar con el molde a la defensa del Guada, marca con mucha calidad ante la salida de Lebrón. Al Betis ya no había quien lo parara y mucho menos una defensa tan frágil como la jerezana. Una falta sobre Abreu en la frontal la estrella Nieto contra la barrera. En el minuto 26 llegaría el tercer gol del partido, obra de Diego González. Centró Rober, Nieto consigue tocar en el área pequeña y Diego la empuja bajo palos. A diez minutos del final de una primera parte con claro color verdiblanco, llegaría el cuarto gol del encuentro. La jugada la inicia Abreu, que combina con Rober González que de espuela cede de nuevo al mediocentro bético que marca el cuarto. Serio correctivo para el Guada que se marchaba a los vestuarios claramente noqueado.

En la segunda parte el Betis B le impuso menos ritmo al partido, algo normal y José Juan Romero empezó a dar minutos a jugadores que hasta ahora, habían tenido poca o ninguna participación en liga. Rosales de falta directa lejana envía el balón muy desviado. El conjunto de Romero dominada de cabo a rabo el partido y mantenía con mimo la pelota, todo lo que le dejaba ya el encharcado campo 2 de la ciudad deportiva. A los 68 minutos de partido tuvo que retirarse lesionado el capitán Diego Galiano. Y como no hay quinto malo, Miguelete marcaba en su estreno goleador como jugador del Betis Deportivo, en una buena acción de ataque de los locales que acabó con un buen lanzamiento al segundo palo del canterano. El único gol del Guada en un centro de Rosales que aprovecha Fran Jiménez para marcar de cabeza. El delantero aprovecha una mala salida del portero Carlos Marín para perforar la portería contraria. El debutante Miguelete marcó el sexto en jugada personal, se fue de hasta tres defensores para, con una calidad extraordinaria batir al primer palo a Lebrón. El séptimo fue de Nieto, que tampoco encontró resistencia en la defensa jerezana para repetir gol en su cuenta particular. Pudo llegar un octavo, pero los delanteros del Betis ya no acertarían finalmente en el remate.

Al final, victoria cómoda, fácil, de un claro aspirante al ascenso de categoría que suma la friolera de 30 goles sumados en liga y que ha vuelto a demostrar, que tiene jugadores de mucha calidad que, más pronto que tarde, acabarán jugando en superior categoría. Por su parte, el Guadalcacín concedió demasiado atrás frente a un rival tan potente. Muy flojo en líneas generales el partido que hizo el equipo que entrena Jesús Mendoza.