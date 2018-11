"Si no hay una solución, no podré seguir"

A la conclusión del partido ante el CD Cabecense, Antonio Montero Nene, que tuvo que ver el partido desde la grada como un aficionado más, anunció que no irá a Lebrija, donde juega su equipo el próximo domingo, si el club no le tramita su ficha federativa.

Y es que ya son ocho las jornadas que se disputado ya, sin que el entrenador malagueño se siente en el banquillo y la paciencia ya se le ha agotado. Se mostró ante los periodistas muy contrariado por esta circunstancia, “quiero ganar o perder los partidos desde el banquillo y no desde la grada, esto no puede seguir así, el lunes estaré en el entrenamiento, pero no lo voy a dirigir”.

Deja claro, que “por ética no puedo seguir así, he aguantado ocho partidos y espero que esta semana se solucione entre las dos partes y finalmente me pueda sentar en el banquillo. Yo he venido a trabajar y tengo una fe tremenda en que este equipo irá para arriba, pero lógicamente si no se soluciona el tema no podré seguir”, concluyó.