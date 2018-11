El Cádiz B tumba al Arcos CF con un penalti inexistente (1-0)

CÁDIZ B 1 - ARCOS CF 0

El Arcos CF regresó de vacío de su visita a las instalaciones deportivas de El Rosal, en su encuentro ante el Cádiz B. El partido resultó muy igualado con cada equipo utilizando bien sus armas. Por una parte el filial queriendo tener la pelota y el control en el centro del campo, y por otro el visitante, bien posicionado y sin perderle nunca la cara al encuentro.

El partido se decanta a favor de los amarillos en el minuto 55, en un penalti que pita por derribo de Bugatto a un contrario y que transforma Sergio. No hay tal derribo y sí, un error clamoroso del colegiado que se carga un encuentro que hasta ese momento estaba resultando muy competido y equilibrado.

El encuentro arrancó con el Cádiz B atacando y mostrándose muy incisivo en sus aproximaciones a la portería defendida por Isi. Ya a los cinco minutos tuvo su primera ocasión clara en un centro chut por la izquierda de Navarro que no encontró rematador y que repelió como pudo el guardameta del Arcos con el pie izquierdo.

El equipo entrenado por Pepe Bermúdez fue creciendo con el paso de los minutos y tuvieron una gran ocasión en un disparo de Legupín que desvió a córner Cristian en una excelente intervención. Poco antes de acabar la primera parte, Saturday estuvo cerca de poner por delante a los suyos, pero lo evitó de nuevo Isi enviando a córner.

En la reanudación, los amarillos volvieron a salir muy enchufados y fruto del empuje inicial llegaría la acción que acabaría con las aspiraciones del Arcos CF de sumar al menos en El Rosal. Entendió el trencilla que Bugatto había deribado dentro del área a Cubero y señaló la pena máxima. No iba a fallar desde los once metros, Sergio.

A partir de ahí, el Arcos no tuvo más remedio que arriesgar buscando al menos el empate, con el evidente riesgo que ello suponía, ya que en esas acciones de ataque, dejaba muchos espacios atrás. El filial no acertó en un par de contras claras que tuvo y el encuentro, lo acabaría el equipo arcense encerrando en su área al Cádiz B, pero el gol no iba a llegar.