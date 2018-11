Luna, defensa del Xerez CD, sufre un esguince cervical

El defensa del Xerez DFC, Juan Luna, que no pudo terminar el partido tras sufrir un fuerte balonazo en la cabeza y que fue trasladado al hospital en ambulancia, sólo sufre un esguince cervical, que el mismo jugador confirmaba en sus redes sociales.

El cordobés aseguraba que se encuentra bien y fuera de peligro, “sufro un esguince cervical que me mantendrá unos días fuera, pero no me deis por muerto que vuelvo con más ganas que nunca. Una pena el resultado, toca levantar cabeza y aprender de los errores. Mil gracias por el apoyo. VAMOS!!!".

El defensa xerecista dio un susto mayúsculo a todos los presentes en el campo municipal de La Juventud. Al recibir el golpe se quedó en el suelo conmocionado y cuando se puso en pie e intentó seguir jugando, se le veía mareado hasta que empezó a vomitar en el campo. El árbitro paró el juego y sus propios compañeros le obligaron a retirarse ante la negativa del bravo zaguero xerecista, que al final se marchó entre lágrimas y visiblemente mareado. Lo mejor del partido sin duda, es que todo ha quedado en un susto, pronto estará ya jugando otro partido de liga con su equipo.