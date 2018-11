El Ademar aprueba el primer examen

El ABANCA no podía fallar y no lo hizo. Está claro que ,para que el equipo de Rafa Guijosa, siga teniendo posibilidades en la Liga de Campeones debe ir ganado los partidos que vaya jugando y contra el Rihimaen Cocks finlandés cumplió el guión No fue un partido brillante pero si efectivo y una vez más el ABANCA Ademar demostró que cuando está bien en defensa y Nacho Biosca mantiene su nivel bajo la portería es un equipo muy difícil de batir.

A las primeras de cambio el ABANCA Ademar ya ganaba por 4-1. A los finlandeses del Cocks les costaba entrar en el partido y sobre todo penetrar en el 6-0 defensivo del equipo marista. Mosic marcaba los goles y el partido se presentaba plácido. Pero la experiencia europea dice que todos los equipos que participan en la Liga de Campeones tienen su potencial y con un parcial de 2-6 el Cocks se ponía por delante en el marcador (6-7).Tras las indicaciones pertinentes del técnico madrileño un parcial de 5-0 volvía poner las cosas en su sitio y el marcador reflejaba cuatro goles de difrencia (11-7). El ABANCA Ademar había conseguido su velocidad de crucero y al descanso el resultado era de 14-11.

La segunda parte comenzaba con una buena noticia. Mosic volvía al ataque marista y los problemas de tobillo que había tenido en la primera parte se quedaban en un susto. En su intento de volver a meterse en el partido el Cocks apostaba por una defensa 5-1. Sin embargo el ABANCA Ademar demostraba que es más equipo y con un Acacio muy inspirado en ataque el marcador se iba al 20-15. Precisamente dos goles, uno del brasileño y otro de Jaime Fernández consecutivos, sentenciaban el partido de una forma definitiva hasta el 23-20 final.

Esto no para y el ABANCA Ademar volverá a tener otra semana viajera y complicada. El martes partido de Liga Asobal en el Palau contra el FC Barcelona y el sábado nueva cita en Polonia contra el Wisla Plock donde también habrá que ganar para llegar con posibilidades a la última jornada

Abanca Ademar (14+9): Biosca (Slavic); Mario López (1 p), Vieyra (2), Simonet (2), Carou (-), Mosic (2), Jaime Fernández (3); Pesic (1), Ligetvári (3), Acacio Marqués (7), David Fernández (2), Juanín García (-), Gonzalo Pérez (-), Rodrigo Pérez (-).

Riihimäen Cocks (11+9): Shitsko (Morkunas); Tamminen (5), Rönnbberg (7, 3 p), Puljizovic (2), Basaric (4), Nenita (1), Novoselov (1); Tsitou (-), Kovalenko (-), Zupanjac (-), Syrjälä (-).

Árbitros: Boricic y Markovic (Serbia). Excluyeron por dos minutos a Carou por Ademar; Tsitou, Kovalenko y Tamminen por el Cocks.

Marcador cada cinco minutos: 4-1, 6-4, 7-7, 8-7, 11-7, 14-11 (descanso), 16-12, 17-12, 20-14, 20-15, 23-17, 23-20 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga de Campeones en el grupo D disputado en el palacio municipal de deportes de León ante 2.500 espectadores.