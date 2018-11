El Linares suma tres puntos ante un buen Motril y mantiene la racha como local

Tres puntos muy importantes para el Linares Deportivo. Suena a tópico, pero lo es. El conjunto de Juan Arsenal sigue invicto en Linarejos y, una semana más, sin goles en contra. Números espectaculares como local que, ayudado por otros resultados de la jornada, hacen que el equipo se coloque segundo en la clasificación a tres puntos del líder. Contra El Palo, precisamente, habrá que jugar la próxima semana.

Sobre el partido disputado ante el CF Motril, destacar una vez más la solidez defensiva para evitar acciones peligrosas (aunque las tuvo el rival) y el buen momento de forma de hombres como Pablo Ortíz y Barba, quien volvía a marcar en casa y esta vez lo conseguía con un fuerte disparo desde fuera del área en el minuto 33'. De alguna ocasión más dispuso el bloque minero con un remate de Bolo o Rodri aunque sin éxito. La nota negativa de ese primer periodo fue la lesión del central Josema, que se marchó del terreno de juego antes de que concluyese la primera mitad. Lopito dio el susto pero pudo continuar.

En el segundo tiempo, esta vez, no hubo bajón. El Linares mantuvo el tipo frente a un buen Motril que, si bien manejaba con calidad el balón en el centro del campo, no finalizaba con acierto. Entre sus filas, cabe destacar la buena imagen de futbolistas como Ramiro, Vera o Dani Cara. Son jugadores que practican un fútbol bello aunque insuficiente si no rematan la faena en los metros finales. Los azulillos, que tuvieron varias ocasiones en ese segundo periodo, matarían el partido con el zarpazo de Chendo en el 72'. Enganchaba "El Tigre" un balón a la altura del punto de penalti y, tras frabircarse el espacio para girar y golpear, enviaba la pelota al fondo de la meta de Josemi con una potencia descomunal. Ya suma 6 dianas.

Tras esto, el Motril lo intentó y en varias ocasiones agradó con su juego combinativo. No obstante terminó por clavar la rodilla ante un Linares Deportivo que se adaptó bien a las exigencias y, con merecimiento, se llevó los tres puntos. El partido, pasado por agua y complicado por el estado del terreno de juego, fue presenciado por 1.186 espectadores. Una contienda que empezó diez minutos más tarde hasta que el trío arbitral se personó en el estadio de fútbol. Cosas que ocurren en el fútbol modesto.