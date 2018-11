"Amatria es un pequeño homenaje al apellido de mi abuelo"

‘Algarabía’, el cuarto disco de Amatria, el proyecto de Joni Antequera que viene de un homenaje a su abuelo “mi abuelo murió cuando yo empezaba en la música y con el dinero que me dejó compré mis primeros equipos. Es un pequeño homenaje”.

Amatria actuará en la Sala BUT el próximo 22 de noviembre dentro del ciclo Mad Town Days By Jim Beam que impulsa Radio Madrid.

Después de actuar en festivales como el FIB de Vilalba y diferentes salas de la capital viene a BUT por primera vez en solitario.

Su vida personal es la principal inspiración para Joni, desde su madre, que aparece en una canción diciendo “Joni, ponte a bailar” hasta sus picaduras de chinches en una buhardilla de Lavapiés.

Amatria durante su actuación en A vivir Madrid / Jesús Blanquiño

Incluso la portada del disco representa algo muy suyo, en concreto su cerebro. Una radiografía en blanco y negro de su cabeza sobre la que explotan polvos de colores.

Los referentes de Amatria son diversos, desde Juan Luis Guerra a Maria Dolores Pradera, a quien estuvo toda una tarde escuchando para lograr una letra tan paisajística como la suya, así nació ‘siempre que quiera’, una canción que empieza muy tecno, pero que en el estribillo se convierte en una rumba.

