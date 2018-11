"Este Gobierno nos maltrata como el anterior"

La equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos señala el camino a los funcionarios de prisiones que tensan la cuerda con cuatro días de huelga convocados por los sindicatos.

En la lista de peticiones, acabar con la brecha salarial entre prisiones para que la nómina no dependa de la comunidad en la que esté el centro penitenciario, pero también aumentar la plantilla y mejorar su propia seguridad. Andrés, Enrique, Tomás y Rodrigo son funcinarios de las prisiones de Valdemoro y Aranjuez en Madrid y forman parte de la plataforma "Tu abandono nos puede matar" . En su día a día denuncian que la falta de personal está haciendo que "un solo funcionario esté en módulos en los que puede haber 150 presos".

"Uno solo, con unos guantes de jardinero, un bolígrafo Bic y un walkie que no siempre funciona, esas son todas nuestras armas". "Si un policía nacional no patrulla solo por la calle, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros rodeados de delincuentes?".

No es razonable, argumentan, "que un maestro que trabaja con niños tenga reconocida la condición de autoridad y nosotros que trabajamos todos los días rodeados de presos no". "Eso no es razonable."

Desde Instituciones Penitenciarias aseguran que la imagen de inseguridad que se está trasladando no es real, porque en los últimos cinco años el número de agresiones ha descendido en un 24%. Reconocen la "merma de efectivos" que se ha producido durante los años de la crisis, merma que intentan frenar con la convocatoria de 900 plazas nuevas para prisiones.

Pero el acuerdo en este momento no parece fácil. "Queremos reconocimiento, respeto y dinero, porque llevamos 10 años cobrando lo mismo". Y por eso reclaman un incremento salarial que ronda los 600 euros de media. "Nos maltrata este gobierno como nos maltrató el anterior", se lamentan.