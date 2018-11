Parera: "Hemos desaprovechado un 0-2 a favor y no hemos podido sumar los 3 puntos"

El RCD Mallorca y el Real Zaragoza se han repartido los puntos en La Romareda al repartir los goles en cada parte. El equipo de Vicente Moreno salió al campo dominador y muy intenso. El control del partido se tradujo con el primer gol de Lago, que en el minuto 6 cazó un rechace en el área tras saque de córner.

El RCD Mallorca siguió con la buena línea y Lago pudo ampliar la diferencia en el minuto 21 tras un gran centro de Aridai. En el resto del primer tiempo, el conjunto bermellón tuvo opciones para sentenciar el partido e incluso vio como el asistente invalidaba un gol de Xisco Campos por fuera de juego previo de Franco Russo.

El segundo tiempo comenzó con el revés de la lesión de Salva Sevilla, que se tuvo que retirar del campo por un golpe en la zona testicular que le obligará a estar en reposo los próximos días. El Real Zaragoza incrementó el ritmo y consiguió empatar el partido con goles de Marc Gual y Pombo en los minutos 66 y 74, respectivamente. Miquel Parera estuvo providencial con dos paradas muy buenas en los últimos minutos.

El delantero mallorquinista fue el autor de los dos goles del Mallorca, pero el empate final no le dejan con buen sabor: “Para nosotros era muy importante ganar ya fuera de casa. Era un día importante para nosotros. Nos vamos jodidos”. En la misma línea se mostró el portero Miquel Parera, protagonista al final del partido con intervenciones de mérito para evitar el tercer gol de los locales: “Es una pena, la sensación ahora mismo es mala. Al final hemos desaprovechado un 0-2 a favor y no hemos podido sumar los 3 puntos. A lo mejor con el paso de los días veremos este punto como bueno, pero ahora mismo no podemos estar contentos”.