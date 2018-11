"Fortnite, uno más en la familia", el riesgo de la adicción a los videojuegos

Bajo rendimiento escolar sobrevenido, cambios en el estado de ánimo o baja tolerancia al fracaso pueden ser los síntomas de una adicción al vídeojuego. Los menores pasan muchas más horas de las recomendadas ante la pantalla, dicen los expertos, y los padres empiezan a tomar nota.

Así lo demuestra el éxito de una iniciativa que se desarrolla en la UIB, bajo el lema, "Fortnite, uno más en la familia", y por la que se ofrece a padres y tutores de niños en período de escolarización desde Primaria hasta Bachillerato algunas claves para hacer frente a un fenómeno que va en aumento. El Fortnite es solo un ejemplo que han tomado los organizadores, por tratarse quizás del videojuego con más número de adeptos, hasta 100 millones de jugadores en todo el mundo, algunos de ellos menores de 12 años, que es la edad mínima recomendada por los creadores del juego.

Según explica la psicóloga Azucena Hernández, los varones en edad adolescente son el perfil de mayor riesgo de adicción. Reconoce que las nuevas tecnologías son una realidad que no se puede ignorar, y que los vídeojuegos son la primera vía de acceso, por lo que no hay que prohibir su uso. Sí es necesario un control parental que ahora no existe en todos los casos. Por eso recomienda a los padres un "contrato" con sus hijos para determinar cuánto y cuándo podrán jugar.

A través de PortUIB se han organizado estas charlas en la Universidad. Charlas que han superado las expectativas de asistencia, con listas de espera y peticiones para llevarlas a cabo también en centros educativos de las islas. El martes tendrá lugar la segunda de ellas en el campus universitario.