La historia no se repitió esta vez

La historia no se repitió en esta ocasión. A la tercera fue la vencida para el Real Madrid. A la tercera pudo con el Real Unión. Le había ganado en la final de Copa de 1918 (2-0). Y le había ganado en la eliminatoria de 1/16 de final de la Copa de 2008 (3-2). Pero los veteranos del equipo blanco se tomaron buena revancha con una manita en el Stadium Gal contra el equipo de veteranos del Real Unión (0-5). Ambos equipos se enfrentaban en una fiesta emotiva y divertida en el campo de fútbol de la localidad de Irún para rememorar ambas efemérides, muy presentes siempre en la centenaria historia del Real Unión, uno de los clubes más históricos de nuestro fútbol, por cuanto fue uno de los fundadores de la actual liga española. En esos partidos que se recordaban habían ganado los irundarras, pero en este los madrileño se volvieron con la gloria y el honor, como reza el precioso himno del equipo unionista.

El Real Madrid se presentó en el Stadium Gal con algunos jugadores que jugaron en su primer equipo como Pavón, Balboa, Congo, Alfonso Pérez, Antonio Nuñez y, sobre todo, Rubén de la Red, que volvía al escenario donde se truncó su carrera deportiva. Ya había regresado como entrenador del Getafe B, y en aquella ocasión recibió un sentido homenaje de la afición irundarra. Pero esta vez volvía para vestirse de corto de nuevo. Y no es lo mismo. Enfrente, otros históricos, menos conocidos y puede que más humildes, pero muy queridos en Irún, como Vidaurreta, Laguardia, Lucio, Ketxus Agirre, Txetxu, Palenzuela, Goikoetxea, Saizar, Etxaniz, Legorburu, Garmendia, Avelino, y el gran capitán Iñaki Berruet, que es de los pocos que llegó a tener una prolífica carrera en Primera. Precisamente, Berruet y De la Red estuvieron en aquella eliminatoria de Copa en la que el madridista se desplomó sobre el césped de Gal y se vivieron momentos de mucha tensión. Aquel síncope que sufrió de la Real acabó con su carrera como futbolista. Fue una especie de reencuentro.

El partido comenzó algo tímido, pero pronto se empezó a caldear. Porque los blancos jugaban con mucha superioridad, tocaban con mucha mayor velocidad el balón, mientras a los unionistas les costaba robarles la pelota. Aún así el primer gol tardó en llegar. Fue después de un par de acercamientos peligrosos de los locales, especialmente con un buen centro de Palenzuela desde la derecha al que Lucio estuvo cerca de poner rúbrica. Pero entonces llegó Alex Pérez para desnivelar el marcador tras coger un rechace al disparo de Toni Moral. Después, Congo hacía el 0-2 con el que se llegaba al descanso.

En la segunda parte, el Real Madrid seguía teniendo la posesión de balón. Y mientros los irundarras llegaban pero sin acierto a la portería de Martín Delgado, el conjunto blanco convertía en gol casi cada una de sus jugadas. De la Real marcaba por partida doble quitándose la espina que tenía de aquella noche de infausto recuerdo, además con un golazo de vaeslina al portero irundarra, Asier Diez, de una factura maravillosa, que hizo levantarse a todo el Stadium Gal de su asiento. La tribuna principal estaba repleta, y disfrutó con el baile del segundo gol de Congo. Para entonces, la fiesta estaba servida en el Stadium Gal. Fiesta de fútbol vintage. Lo de menos era el resultado. Lo más importante era recordar a esos jugadores que hicieron grande a un club tan humilde como grande, con más de 100 años de historia. Y el Real Madrid puso su granito de arena para ello.

Ruben de la Red: "

-¿Qué tal la vuelta al Stadium Gal?

Bien, hemos pasado un buen rato, todo ha salido bien, así que contento.

-Se han tomado revancha de lo que pasó las últimas veces, ¿verdad?

(Risas) Bueno, al final son partidos que nosotros muchas veces somos un poco más jóvenes, y eso se nota por el aspecto físico, pero creo que ha estado competido, a pesar de que el resultado haya sido 0-5, ha estado igualado en el terreno de juego.

-¿Qué tal pisando otra vez el césped del Stadium Gal?

Bien, peor físicamente que aquella vez hace diez años, pero bien. La verdad que juego habitualmente con los veteranos, son partidos sin casi intensidad, más para divertirse, ese es el objetivo y lo hemos conseguido, nos los hemos pasado muy bien.

-¿Le han venido recuerdos de aquella noche de infausto recuerdo cuando ha pisado el césped?

Bueno, no se. Está muy superado, incluso con los compañeros hacemos bromas. Pero sí que ha siso extraño, diferente, un poco cuando he entrado en el cuarto al que me llevaron cuando me sacaron del campo, porque me lo han enseñado al venir. Pero es que pesar de aquí sufriera ese síncope y tuviera que dejar de jugar a fútbol, guardo un buen recuerdo. Por eso no voy a dejar de tener cariño a este capo, al que también vine como entrenador y la verdad es que siempre me han tratado muy bien.

-Es curioso que para De la Red el Stadium Gal sea uno de los campos más importantes de su carrera...

(Sonríe) Bueno, al final es que marca un antes y un después en mi vida. Es así. Porque aquí jugué mi último partido oficial como futbolista. Este estadio siempre estará en mí. Es inevitable.

-¿También se ha cumplido su partocular revancha con lo que le pasó hace diez años aquí mismo?

No, no. Aquí no hay revancha. Esto es diferente. No pienso en eso. Esto es jugar, pasárselo bien, estar con viejos conocidos, pisar el césped. No he pensado en nada de eso.

-Los veteranos casí llenan el campo del Stadium Gal, algo querrá decir...

(Más risas). A ver, no estamos en plena forma, y no seduce igual, pero no está mal para nuestra edad, ¿no?

-Por cierto, hablando del Madrid, ¿cómo ve ahora al primer equipo?

Bueno, todo el mundo dice que la cosa está rara, pero lo está porque ha habido un cambio de entrenador. Eso es síntoma de que las cosas no han ido bien, pero ahora están en una buena racha.

-¿Cómo ve a Solari como entrenador?

Bien, lo está haciendo bien.

-¿Le sorprendió que apostarán por él en lugar de fichar?

No, la verdad es que no. Llega dos años en el Castilla, lo estaba haciendo bien. También trabajó en categorías inferiores, y lo importante es que te den la oportunidad.

-¿Está echando el Madrd demasiado de menos a Cristiano Ronaldo?

Hombre, estamos hablando del mejor jugador de la historia del club, el que tiene el mejor registro goleador, el que hacía 50 goles por temporada... es normal que se le eche de menos. Pero es que tienes que adaptar, eres el Real Madrid. No hay excusas. Es así de claro.