Las autoescuelas vuelven a la carga

¿Se acuerdan el año pasado de la huelga de examinadores durante 6 meses? Pues no estamos muy lejos de que se vuelva a repetir. . Desde 2008, los examinadores vienen reivindicando un complemento específico por su "esfuerzo laboral". La huelga de 2017 se desconvocó porque todos los partidos se comprometieron a incluir en los presupuestos generales del estado de este año ese complemento. El problema es que no han cobrado el dinero que se les prometió y no entienden por qué no se les paga.

Alfonso Blasco, portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), afirma que si no se les entrega el complemento, los examinadores volverán a la huelga el próximo 10 de diciembre.

Por su parte, Pedro Cifuentes, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Vial de Valencia, espera que en la reunión que tienen el próximo 27 de noviembre con el director general de Tráfico, Pere Navarro, se reconozca la validez del título de los profesores de autoescuelas y adelanta que también pondrán sobre la mesa la precariedad laboral del sector y que pedirán un aumento salarial porque su trabajo es un riesgo constante.

Además, Cifuentes apunta que cada vez hay menos profesores de autoescuelas porque trabajan más horas de las debidas y ganan poco dinero. Y justamente en este sentido, en el horario laboral, el presidente pide más controles de inspección para controlar frenar la explotación. Respecto a las autoescuelas 'low cost', Cifuentes considera que nacen por culpa de eso mismo, la escasez de regulaciones por parte del Estado.

Y para Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), estas autoescuelas 'low cost' también son un problema, ya que abaratan los precios, reducen los costes, utilizan publicidad engañosa y colapsan los sistemas de exámenes.