Llega Go Global, el congreso para saber cómo hacer internacional tu empresa

Este próximo martes 20 y miércoles 21 de noviembre se celebra en Feria Valencia, la III edición del Congreso Go Global.

Por ello, la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, afirma que este es el primer congreso referente en la Comunitat que tiene que ver con la internacionalización. Cuenta la directora que es un evento que ayuda a que las empresas tengan más facilidades a la hora de exportar, y esto es una oportunidad.

Según cuenta Parra, los problemas más habituales entre las empresas es que tienen una falta de información inmensa, ya que no saben por donde empezar si no es dentro del mercado interior. Pero en el exterior, dice Parra, no saben por ejemplo si ese producto que que quieres exportar como los juegos, muebles o alimentos van a tener demanda en ese país.

Por eso mismo, la directora afirma que desde el Congreso hay un espacio de asesoramiento y, este año, han ido más allá porque van a poder formarse e irse con potencionalidad a esos países para poder vender sus productos.

Respecto a las exportaciones, Parra explica que siguen creciendo en la Comunitat y que las cifras son muy altas. Además, los mercados importadores son como siempre, la Unión Europea, como primer receptor, por ejemplo, con la cerámica.

Escucha la entrevista a la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra: