La soledad, el mayor motivo para llamar al Teléfono de la Esperanza de Aragón

El 15 de noviembre es el Día de la Escucha y desde hace dos años la subida en el número de llamadas en el Teléfono de la Esperanza ha sido vertiginosa. Las situaciones de soledad y pobreza ocupan el grueso de las comunicaciones. Este fenómeno se nota especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde no hay una cultura de ayuda mutua y donde los vecinos no se conocen entre sí. Como ocurre con otras entidades sociales, el Teléfono también advierte de que la crisis no ha terminado, sigue siendo severa en algunos casos y se ha cronificado en otras situaciones familiares. La organización ha traslado al lunes 19 la celebración del Día de la Escucha en una jornada de conversaciones y reconocimientos en la Biblioteca de Aragón, a las 7 de la tarde.

Desde el Teléfono estiman que este año recibirán 7000 llamadas. Hace 2 años recibieron 3600.

Día del Superviviente

Además, el sábado se celebró el Día del Superviviente, dedicado a los familiares en duelo por la pérdida de un ser cercano que ha decidido quitarse la vida. Se estima que cada suicidio afecta directamente a 7 personas, muchas de ellas no sospechaban de que un familiar o amigo planeaba ese desenlace fatal. El Teléfono de la Esperanza trabaja desde hace tiempo con planes preventivos, por eso remarcan algunas conductas que pueden ponernos en alerta. Carlos Pérez de Ara, director técnico de la institución dice que "organizar quedadas con amigos durante un corto espacio de tiempo debería ponernos en alerta porque puede ser una despedida", así como una búsqueda de antiguos amigos por redes sociales. Pero dice Pérez de Ara que también hay expresiones que nos pueden poner en alerta, como "estoy cansado de vivir, me dormiría y no me despertaría, esto es un asco..."

Las situaciones de soledad y pobreza son las están despertando el deseo de no vivir; por eso los familiares deben estar atentos a otras conductas como "una mejoría emocional porque la persona se siente con más fuerzas de acabar con su vida".

El presidente en Aragón de esta oenegé, Alberto Hernández, dice que hay que romper el silencio sobre el suicidio, pero hay que hacerlo desde la prevención con sobre todo "testimonios de personas que hayan conseguido sobrevivir por la ayuda de sus amigos e incluso con los efectos físicos que ha podido dejar un intento de hacerlo".